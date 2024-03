Der ASK Bad Vöslau überzeugt in Mannersdorf

Spielberichte

Details Freitag, 22. März 2024 22:32

Mit einem überzeugenden 4:0 gelingt es dem ASK Bad Vöslau auswärts gegen den ASK Mannersdorf den ersten Sieg dieser Frühlingssaison einzufahren. Vor allem in der zweiten Halbzeit konnte das Team von Trainer Darko Dukic aufdrehen. Mit diesen drei Punkten kann man sich nun endgültig vom Tabellenkeller verabschieden und muss sich um den Abstieg in dieser Spielzeit wohl keine Sorgen mehr machen. Zu diesem wichtigen Erfolg, sowie zum weiteren Saisonverlauf haben wir den Obmann Behrooz Khiaban befragt.

Das Spiel nimmt in der zweiten Halbzeit an Fahrt auf

In der ersten Halbzeit war das Spiel noch recht ausgeglichen, ein Chancenplus für die Gäste resultierte noch nicht in etwas verwertbarem. Mit einem 0:0 ging es in die Pause. Behrooz Khiaban erklärte den Zwischenstand wie folgt: „Sie sind mit elf Leuten im eigenen Strafraum gestanden, da ist es schwierig ein Tor zu schießen. Chancen haben wir gehabt.“ Doch nach der Pause gelang es Bad Vöslau durch ein Tor von Hüseyin Akyildiz in Führung zu gehen. „Nach dem 1:0 haben sie dann ein bisschen aufgemacht, dann haben sich die räume für uns geöffnet“, so der Obmann des ASK. Kurz danach, in der 63. Spielminute stellte Daniel Weber mit seinem Treffer auf 2:0 aus Sicht der Gäste. Der Treffer von Berke Kuvvet in der 73. Minute sowie ein Eigentor in der 82. Minute führten zu dem 4:0 Endstand in Mannersdorf.

Der bisherige Rückrundenverlauf und ein Ausblick auf das nächste Spiel

Der ASK Bad Vöslau konnte nun aus drei Partien in der laufenden Rückrunde vier Punkte mitnehmen. Behrooz Khiaban zeigt sich mit dieser Bilanz durchaus zufrieden: „Das erste Spiel, haben wir durch eine Fehlentscheidung recht unglücklich verloren. Im zweiten Spiel haben wir gegen keine schwache Mannschaft gespielt und jetzt im dritten Spiel haben wir endlich gezeigt, was wir draufhaben.“ Es gilt auf dieser guten Leistung aufzubauen und das Momentum mit in die nächsten Runden zu nehmen. Schon nächste Woche trifft die Mannschaft auf den 1. FC Bisamberg ,eine Truppe, die mit drei Niederlagen in die Frühjahrssaison gestartet ist. „Die Jungs sind extrem motiviert, wir haben eine ganz junge Mannschaft, wir sind sehr gut zusammengewachsen, wir haben immer gezeigt, Vöslau ist nicht zu unterschätzen. Wir gehen voll motiviert auf die drei Punkte“, so die Kampfansage des Obmanns.

Die Besten: Daniel Weber (Sturm), Matthias Muhr (Mittelfeld).

