Erneuter Triumph von Stockerau über Vösendorf

Details Samstag, 20. April 2024 02:00

2. Landesliga Ost: Am Freitag trafen sich der SV Stockerau und der ASV Vösendorf vor 220 Zuschauern. Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Stockerau und Vösendorf an diesem 22. Spieltag. Vollends überzeugen konnte der SV Stockerau dabei jedoch nicht. Der ASV Vösendorf hatte das Hinspiel gegen Stockerau mit 3:1 gewonnen.

Die Heimelf versuchte es in den Anfangsminuten mit einem geordneten Spielaufbau, während die Gäste nach Ballgewinn schnell umschalten wollten. In Minute vier kamen die Gäste aus Vösendorf zu einem ersten Eckball, der aber nichts einbrachte. In Minute sechs kamen die Hausherren zu ihrem ersten gefährlichen Abschluss. Kurze Zeit später profitierten die Gäste beinahe von einem Tormannfehler, doch der Abschluss ging knapp neben das Tor (9.). Mathias Svoboda brachte den SV Stockerau in der elften Minute ins Hintertreffen. Ein Eckball kam auf die erste Stange, wo Svoboda aus kurzer Distanz einköpfte und Keeper Benedikt Umschaden wieder nicht gut aussehen ließ. Im Anschluss agierte Stockerau etwas energischer nach vorne und kam zu einigen Halbchancen. In Minute 36 wurde es erstmals so richtig gefährlich, als ein Freistoß von der rechten Seite gerade noch von Torhüter Thomas Trettler über die Latte gelenkt werden konnte. Der Druck der Heimmannschaft nahm vor der Pause immer mehr zu. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Cedric Dalmeida zum 1:1 zugunsten des Heimteams (41.). Eine Flanke von der rechten Seite kam halbhoch in die Mitte, wo Dalmeida den Ball volley aus der Drehung übernahm und sehenswert zum Ausgleich traf. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Joker Jackel trifft zum Sieg

Die Gäste aus Vösendorf kamen bereits zwei Minuten nach Wiederbeginn zur Topchance auf die neuerliche Führung, doch der flache Querpass in die Mitte und der Abschluss aus kürzester Distanz konnte von Torhüter Umschaden mit einer starken Fußabwehr verhindert werden (47.). Oliver Wieneritsch versuchte es mit einem Schuss von der rechten Seite und scheiterte an Keeper Trettler (54.). Im Anschluss wurde Wieneritsch durch Thomas Jackel ersetzt. Jackel war es auch, der nach einer flachen Hereingabe von rechts zum Ball rutschte und diesen im kurzen Eck versenkte. Der Treffer von Thomas Jackel zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass Stockerau im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (61.). In den letzten fünf Minuten wurden die Gäste nochmal mit zwei Freistößen gefährlich. In der 90. Spielminute wurde ein weiterer Treffer von Dalmeida wegen Abseits aberkannt. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte der SV Stockerau schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Im Tableau hatte der Sieg von Stockerau keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz drei. Wer den SV Stockerau besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 16 Gegentreffer kassierte Stockerau. Der SV Stockerau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Stockerau scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Vösendorf führt mit 26 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Gast verbuchte insgesamt sechs Siege, acht Remis und acht Niederlagen. Vom Glück verfolgt war der ASV Vösendorf in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Samstag tritt der SV Stockerau beim SV Horn Amateure an, während Vösendorf einen Tag zuvor den ASK Bad Vöslau empfängt.

2. Landesliga Ost: SV Stockerau – ASV Vösendorf, 2:1 (1:1)

61 Thomas Jackel 2:1

41 Cedric Dalmeida 1:1

11 Mathias Svoboda 0:1

