Elf Partien ohne Niederlage: Ebreichsdorf setzt Erfolgsserie in Wolkersdorf fort

Details Samstag, 20. April 2024 02:10

2. Landesliga Ost: 250 Zuschauer verfolgten das Spiel der 22. Runde in Wolkersdorf. Mit 1:2 verlor der SC Wolkersdorf am vergangenen Freitag zu Hause gegen Ebreichsdorf. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte Wolkersdorf erfolgreich gestalten und mit 2:1 gewinnen können.

Die Gäste machten in den ersten 30 Minuten mehr Druck. Nach 34 Minuten fanden die Gastgeber aber die erste Topchance vor. Patrick Haas brachte sein Team in der 34. Minute nach vorn. Eine Hereingabe von der rechten Seite rutschte bis zu Haas durch, der sich die Chance aus etwa sieben Metern nicht entgehen ließ. Zur Pause behielt der ASK Ebreichsdorf die Nase knapp vorn.

Waranitsch gelang nur noch der Anschlusstreffer

Auch im zweiten Abschnitt der Partie wirkten die Gäste agiler und zielstrebiger. In der 57. Minute erhöhte Marco Anderst auf 2:0 für die Gäste. Doch noch waren die Heimischen nicht geschlagen. Florian Waranitsch verkürzte für den SC Gerin Druck Wolkersdorf später in der 70. Minute auf 1:2. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte Ebreichsdorf die drei Zähler unter Dach und Fach.

Der SC Wolkersdorf hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Die Gastgeber weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Die drei Punkte brachten für den ASK Ebreichsdorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. An der Abwehr von Ebreichsdorf ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 23 Gegentreffer musste der ASK Ebreichsdorf bislang hinnehmen. Mit dem Sieg baute der ASK Ebreichsdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Ebreichsdorf zwölf Siege, sechs Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Seit elf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Ebreichsdorf zu besiegen.

Während Wolkersdorf am kommenden Freitag den ASK Mannersdorf empfängt, bekommt es der ASK Ebreichsdorf am selben Tag mit FC Flyeralarm Admira Panthers zu tun.

2. Landesliga Ost: SC Gerin Druck Wolkersdorf – ASK Ebreichsdorf, 1:2 (0:1)

70 Florian Waranitsch 1:2

57 Marco Anderst 0:2

34 Patrick Haas 0:1

