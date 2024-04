Der FC Mistelbach und Klosterneuburg trennen sich mit einem 1:1 Unentschieden

Spielberichte

Der FC Mistelbach konnte im Auswärtsspiel gegen Klosterneuburg einen Punkt ergattern. Die beiden Mannschaften werden in der Tabelle also weiterhin nur durch drei Punkte getrennt. In dieser heißen Phase der Liga, in welcher es um die Platzierungen geht, zählt nun natürlich jeder Punkt, dies weiß auch der Coach des FC Alfred Rötzer.

Ein ausgeglichenes Match

Auf die Frage nach dem Grad der Zufriedenheit antwortet der Trainer: „Nicht ganz.“ Denn er hätte sich natürlich gewünscht, seine Mannschaft hätte die zwischenzeitliche Führung nach Hause gebracht. Doch zunächst chronologisch: Nach einer umkämpften Halbzeit mit Chancen für beide Teams geht es mit einem 0:0 in die Kabine. In der zweiten Spielhälfte gelingt Mistelbach durch ein Tor von Patrick Krammer der Führungstreffer. „Nach dem 1:0 waren wir zu passiv, da hätten wir mehr gegen den Ball arbeiten sollen.“ Dies nutzten die Hausherren aus Klosterneuburg sofort aus und glichen wenig später, in der 61. Spielminute, durch Leopold Vogel, aus. Mit diesem Ergebnis ging die Partie schlussendlich zu Ende.

Duelle auf Augenhöhe

Gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe holte man nun auswärts also ein Remis, nächste Woche erwartet man zu Hause den ASK Ebreichsdorf. Diese Duelle mit Tabellennachbarn haben eine besondere Brisanz. Denn es geht nicht nur um drei Punkte, sondern auch darum, auf einen direkten Kontrahenten aufzuschließen. „Wir wissen Ebreichsdorf hat andere Ambitionen, die wollen in die 1. Landesliga, haben noch Ambitionen zweiter zu werden.“ Dies die klare Ansage des Trainers des FC. Man sieht sich also auf jeden Fall nicht in der Favoritenrolle für das Spiel der nächsten Runde.

Die großen Teams ärgern

Auch wenn die Top-Teams in der Kaderbreite und Kadertiefe dem FC Mistelbach überlegen sind, spielt dieser eine herausragende Saison. Ob in den nächsten Runden der Kontakt zu den Top vier nochmal hergestellt werden kann, bleibt allerdings fraglich. Der Coach von Mistelbach sieht dies wie folgt: „Wir spielen jetzt halt erst gegen die großen Mannschaften. Diese Mannschaften sind über uns zu stellen. Wir können sie von Spiel zu Spiel ärgern und das werden wir versuchen.“ Allerdings kann man auch jetzt schon zufrieden mit der Tabellenposition aus Mistelbacher Sicht sein.

