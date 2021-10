Gerechte Punkteteilung zwischen Breitenau/Schw. und Obergänserndorf

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 11:28

Die TSU Obergänserndorf ist in Runde 9 der 2. Landesliga Ost bei der SVg Breitenau/Schw. zu Gast. Nach drei Niederlagen in Serie benötigt der Gastgeber dringend Punkte. Dies soll am Samstagnachmittag auch gelingen. Mit einem guten Gefühl verlässt jedoch keine Mannschaft so wirklich den Platz. Das Match ist kaum mit spielerischem Glanz versehen, zumindest in der Schlussphase kommt schließlich etwas Tempo in die Partie.

Die 150 anwesenden Zuseher in Breitenau sehen am Samstagnachmittag einen wahrlichen Kampf zwischen Breitenau/Schw. und Obergänserndorf. Torraumszenen, Kombinationsspiel, Einschussmöglichkeiten – Fehlanzeige. Stattdessen werden viele Zweikämpfe im Mittelfeld geführt. Beide Teams versuchen über hohe Bälle einen Hauch von Torgefahr auszustrahlen, doch auch hierbei ist es meist der zweite Ball, der zumindest annähernd vielversprechend wirkt. Die Spielanteile halten sich im ersten Durchgang die Waage, weder Breitenau/Schw. noch Obergänserndorf kann das Spiel an sich reißen. Nennenswerte Aktionen gibt es in der ersten Halbzeit kaum, doch die Natur des Sports verspricht zumindest spannende zweite 45 Minuten.

Diese Hoffnung wird in der Schlussphase auch erfüllt. Lange dauert es, bis das Aufeinandertreffen Fahrt aufnimmt. Doch der Führungstreffer der Obergänserndorfer in Minute 70 macht den Anfang: Einen weiten Einwurf können die Gäste an der ersten Stange verlängern, Gabriel Flandorfer enteilt den Bewachern am zweiten Pfosten und hält nur noch den Fuß hin. Aus Sicht der Heimelf ein billiges Gegentor, für den neutralen Zuseher hat nichts Besseres passieren können, denn die passende Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Auch Breitenau/Schw. nutzt eine Standardsituation, um das Leder über die Linie zu bugsieren: Nach einem Flankenball steigt Bernhard Fucik nämlich am höchsten und köpft unhaltbar ein. Rasch sind die Verhältnisse somit wieder ausgeglichen. Das letzte Highlight ereignet sich im Sechzehner der Gäste: Im Gewusel dürfte ein Handspiel vorgefallen sein, die Breitenau/Schw.-Akteure schreien auf, doch der Pfiff bleibt aus. Somit werden die Punkte letzten Endes schiedlich-friedlich geteilt.

Breitenau/Schw. – Obergänserndorf 1:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (70. Gabriel Flandorfer), 1:1 (82. Bernhard Fucik)

Breitenau/Schw.: Martin Leidl, Bernhard Fucik, Stefan Valenka (K), Dominik Altrichter, Mario Hofer, Marcel Sittler, Michael Beisteiner, Stefan Bauer, Marcello Pomelli, Marco Milivojevic, Max Schwaiger

Ersatzspieler: Oliver Gigerl, Marcus Marzinger, Patrick Haas, Elias Meisl, Benjamin Rott, Tobias Winkler

Trainer: Jochen Wöhrer , MBA

Obergänserndorf: Michael Harrauer, Michael Bachl, Gregor Gnant (K), Gabriel Flandorfer, Toni Srok, Mario Reinagl, Abd Al Rahman Osman Ali, Janik Oberrenzer, Alexander Jovanovic, Oliver Kascha, Terence-True Tutschku

Ersatzspieler: Daniel Stojcic, Anes Dzilic, Sandro Feigl, Oliver Haider, Lukas Maurer, Sebastian Ernst

Trainer: Michael Wagner

Die Auffälligsten: Gabriel Flandorfer (Obergänserndorf), Bernhard Fucik (Breitenau/Schw.)

Jochen Wöhrer (Breitenau/Schw.)

„Es war kein fußballerischer Leckerbissen. Die Partie war relativ zerfahren mit wenig Kontrolle auf beiden Seiten. Beim Gegentreffer hat die Zuordnung nicht gepasst. Bei der Elfersituation kurz vor Schluss habe ich mich bereits gefreut. Es sah wie ein klarer Elfmeter aus, den muss man wohl geben. Wir nehmen den Punkt mit und müssen weiterarbeiten um aus dem Negativstrudel rauszukommen.“

