Topspiel zwischen Bisamberg und Vösendorf rückt Spitzenfeld noch enger zusammen

Details Samstag, 06. November 2021 09:19

Zum Ende der Hinserie steht am 13. Spieltag der 2. Landesliga Ost ein absolutes Topspiel auf dem Programm. Im engen Spitzenfeld empfängt der 1. FC Bisamberg den ASV Vösendorf. Beide Teams können sich mit dem Punktemaximum vorübergehend ans oberste Ende der Tabelle setzen, gelingen tut dies aber nur der Heimmannschaft. Nach einem frühen Treffer und einem Chancenplus über 90 Minuten übersteht man die Druckwelle der Vösendorfer in Halbzeit zwei und feiert zum Abschluss der Hinrunde nach einem knappen 2:1 einen wichtigen Dreier.

Von einem Blitzstart spricht man in Bisamberg, wenn nach einem Stehlik-Einwurf Lorenz Grabovac in der Box nach gerade einmal 120 Sekunden einnickt. Vösendorf erwischt die kalte Dusche und in der Frühphase der Partie müssen sich die Gäste sichtlich erstmal sammeln. Dies machen sich die Bisamberger zu Nutze: Nach einer Aktion über Benedikt Berger und dem nachfolgenden Abschluss von Markus Burger lenkt Keeper Kevin Pendl das Leder an die Querlatte. Von dort springt die Kugel an die Stange, bevor Vösendorf in letzter Sekunde auf der Linie klären kann. Die Großchance der Gäste in Halbzeit eins macht Schlussmann Ralph Kittenberger zu Nichte, der mit einem tollen Reflex die Führung festhält.

Während im zweiten Abschnitt Lorenz Grabovac, Markus Burger und Dominik Vockathaler den Zwei-Tore-Vorsprung bei ihren Einschussmöglichkeiten nicht erzwingen können, ist es auf der gegenüberliegenden Seite des Spielfeldes Kapitän Mehmet Sütcü, der mit einer Klärungsaktion auf der eigenen Torlinie den Ausgleich verhindert. In der 77 Minute hebelt Vösendorf nach einem schnellen Einwurf die ungeordnete Bisamberg-Abwehr aus und der eingewechselte David Schnakl verwertet per Flachschuss zum 1:1. Die Vösendorfer können an der starken Druckphase allerdings nicht anschließen, denn postwendend sorgt Lorenz Grabovac mit einer Einzelleistung für die Entscheidung. Der Offensivakteur tankt sich auf Außen durch, schüttelt zwei Gegenspieler ab und spitzelt das Spielgerät an Ralph Kittenberger vorbei ins lange Eck.

Bisamberg – Vösendorf 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (2. Lorenz Grabovac), 1:1 (77. David Schnakl), 2:1 (79. Lorenz Grabovac)

Bisamberg: Ralph Kittenberger, Goran Kreso, Dominik Vockathaler, Daniel Lettner, Lorenz Grabovac, Markus Burger, Mehmet Sütcü (K), Alexander Holzer, Martin Stehlik, Felix Steiner, Benedikt Berger

Ersatzspieler: Gregor Klingenbrunner, Johannes Maria Müller, Fabian Niklas, Nikos Chryssajis, Michael Haag, Anis Balti

Trainer: Rene Fischer

Vösendorf: Kevin Pendl, Alexander Kielnhofer, Georg Nemetschek, Manuel Haidner, Mathias Svoboda, Christoph Dober, Jason Sprinzer, Fabian Grund, Thomas Antony, Mario Kiraly (K), Philip Müller

Ersatzspieler: Oussama Khouaja, Dennis Sabani, David Schnakl, Gerald Bauer, Valentin Holzer, Marco Fischer

Trainer: MSc Christoph Knirsch

Die Auffälligsten: Dominik Vockathaler (Bisamberg), Benedikt Berger (Bisamberg), Lorenz Grabovac (Bisamberg), David Schnakl (Vösendorf)

Rene Fischer (Bisamberg)

„Wir haben das Spiel in den ersten 25 Minuten komplett dominiert, haben wenig zugelassen und waren sehr kompakt. Es war ein intensives, körperbetontes Spiel und wir mussten das Letzte aus uns herausholen. Nach der Hinrunde sind wir im Soll – wir wollten unter die ersten Fünf. Die Liga ist enorm eng beisammen. Das zeigt, welche Qualität die Mannschaften haben, in jedem Kader sind Topspieler drinnen. Jedes Team hat eine Schwächephase gehabt und unsere Ausgangslage sieht nach der Hinrunde gut aus.“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!