Spitzenreiter Gloggnitz mit Kantersieg in Eggendorf

Details Freitag, 22. April 2022 23:58

Die Sportvereinigung Gloggnitz hat am Freitagabend in der 18. Runde der 2. Landesliga Ost mit einem Kantersieg den nächsten großen Schritt Richtung Meistertitel und Aufstieg gemacht. Der Spitzenreiter feierte im Gastspiel beim ASK Eggendorf ein 6:0-Schützenfest und zerlegte die Hausherren dabei ganz ordentlich. In der Tabelle steht Gloggnitz mit nunmehr 40 Punkten weiter souverän an der Spitze, dahinter folgen Stockerau und Bisamberg mit je 33 Zählern, wobei die Stockerauer jedoch ein Spiel weniger ausgetragen haben.

Eggendorf hingegen fiel nach der empfindlichen Abreibung vor eigenem Publikum mit 30 Punkten hinter Vösendorf mit 31 Zählern auf Rang fünf zurück.

Treffer von Janos Szöke (15.), Lukas Grill (27.) und Ömer Özbek (29.) brachten Gloggnitz schon vor der Pause klar auf die Siegesstraße. Nach dem Wechsel folgten dann noch drei weitere Tore von Robin Maydl (52.), Viktor Okolo (56.) und des eingewechselten Kadir Güzel (78.) zum 6:0-Bestschießen.

"Für mich gibt es nur einen Meister und der heißt Gloggnitz!"

Gloggnitz-Trainer Thomas Leonhardsberger freute sich im Gespräch mit Ligaportal natürlich über die Gala seiner Mannschaft: "Wir wollten heute eine Kampfansage an die Liga machen und mit einem 6:0 ist uns das wirklich eindrucksvoll gelungen. Die komplette Liga hat wahrscheinlich mit Eggendorf-Schals um den Hals darauf gewartet, dass wir Punkte liegen lassen, aber meine Mannschaft hat für ein echtes Ausrufezeichen gesorgt! Wir haben von Beginn an das Heft in die Hand genommen, waren dominant und haben nach einer knappen halben Stunde bereits mit 3:0 geführt."

Zur Pause musste der glückliche Gloggnitz-Chefcoach nur wenig eingreifen: "Meine Jungs haben sich gegenseitig aufgestachelt. Die Devise war weiter, weiter, weiter! Ich musste kaum etwas machen. In Wahrheit kann das Spiel dann am Ende auch 8:0 oder 9:0 ausgehen. Wir haben Eggendorf wirklich total erwischt und sie waren überfordert." Für Leonhardsberger sind nach dieser Glanzvorstellung auch die letzten Zweifel beseitigt: "Vösendorf oder Stockerau, egal. Für mich gibt es nur einen Meister und der heißt Gloggnitz! Wir sind reif dafür."