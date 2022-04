Stockerau wahrt Titelchance mit Sieg in Breitenau

Details Freitag, 29. April 2022 23:51

Der SV Stockerau hat sich am Freitagabend in der 19. Runde der 2. Landesliga Ost erneut als wohl schärfster Rivale von Spitzenreiter Gloggnitz präsentiert. Der Ex-ÖFB-Cupsieger kam im Auswärtsspiel bei der SVg Breitenau/Schwarzau zu einem 1:0-Erfolg und konnte damit in der Tabelle - zumindest vorübergehend - wichtig Boden gutmachen.

Gloggnitz (ist erst am Samstag daheim gegen Brunn/Gebirge im Einsatz) liegt mit 40 Punkten aus 18 Spielen zwar weiter souverän an der Spitze, dahinter folgt aber nun Stockerau mit schon 36 Zählern aus ebenfalls 18 Partien. Vier Punkte trennen die beiden Rivalen also vor dem mit Spannung erwarteten Saison-Finish.

Ein frühes Goldtor von Jovan Milutinovic bereits in der dritten Minute brachte dem SV Stockerau vor rund 150 Zuschauern in der Steinfeld-Arena von Breitenau die drei Punkte ein.

"Wir haben im Frühjahr gelernt zu arbeiten"

Stockerau-Trainer Thomas Slawik analysierte das Spiel im Gespräch mit Ligaportal so: "Wir sind früh in Führung gegangen und haben die Partie danach auch in den ersten 20 Minuten klar im Griff gehabt. Danach wurden wir aber leider nachlässig und so etwas wird im Fußball natürlich bestraft. Der Gegner kommt stärker auf, hat zuerst Halbchancen und wächst damit immer mehr. Wir wurden immer nervöser und hatten nicht mehr die Leichtigkeit, um unseren Matchplan umzusetzen."

"Am Ende muss man Breitenau zur wirklich guten Leistung gratulieren. Sie hätten sich zu tausend Prozent ein Unentschieden verdient gehabt, weil wir nie wieder so richtig ins Spiel gefunden haben", gab Slawik fair zu. Wichtig für den Stockerau-Coach war am Ende aber der (wenn auch glückliche) Sieg: "Wir haben im Frühjahr gelernt zu arbeiten und haben jetzt vier Mal zu Null gespielt. Aber natürlich ist immer noch Luft nach oben. Wir machen unseren Job und müssen nun schauen, was Gloggnitz macht. Der Druck liegt bei Ihnen, mal schauen, wie sie darauf reagieren."