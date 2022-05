Titelreif! Gloggnitz siegt auch in Mistelbach

Details Freitag, 20. Mai 2022 23:25

Die Sportvereinigung Gloggnitz steht in der 2. Landesliga Ost nun wohl endgültig vor dem Gewinn der Meisterschaft und dem Aufstieg in die 1. NÖ Landesliga. Der Spitzenreiter machte am Freitagabend in der 22. Runde mit einem 3:0-Auswärtssieg beim FC Mistelbach den nächsten ganz großen Schritt Richtung Titelgewinn.

Leader Gloggnitz liegt nun in der Tabelle mit 50 Punkten aus 22 Spielen überlegen an der Spitze, dahinter folgen der ASV Vösendorf (ist erst am Samstag in Sierndorf im Einsatz) und der SV Stockerau (kam am Freitag daheim gegen Bisamberg nur zu einem 1:1-Remis) mit je 38 Zählern aus 21 Partien.

Zwölf Punkte Vorsprung und nur noch vier Runde zu spielen! Auch wenn Vösendorf sowie Stockerau je ein Spiel weniger ausgetragen haben und noch auf neun Zähler verkürzen können: Niemand zweifelt mehr am Meistertitel für Gloggnitz!

Ein Treffer von Mathias Gruber (19. Minute) sowie ein später Doppelpack von Stefan Ofner (76. und 93.) ließ die Gloggnitzer vor rund 150 Zuschauern in Mistelbach über die nächsten drei Zähler jubeln.

"Wir ziehen es durch und verlieren kein Spiel mehr!"

Gloggnitz-Trainer Thomas Leonhardsberger zeigte sich im Gespräch mit Ligaportal einmal mehr mit einer fairen Analyse der Partie: "Mistelbach wollte heute unbedingt den Tabellenführer schlagen und hat dies von Beginn an gezeigt. Der Beginn war richtig vogelwild, weil beide Mannschaften nach vorne gespielt und angegriffen haben. Wir sind dann aber etwas glücklich in Führung gegangen, weil Mathias Gruber beim 1:0 einen eine Rückgabe des Verteidigers auf den Torhüter abgefangen hat."

"Mistelbach hatte dann nichts mehr zu verlieren und hat alles nach vorne geworfen. Aber meine Mannschaft hat sehr gut verteidigt, kaum etwas zugelassen, und durch zwei Tore im Finish alles klar gemacht", zeigte sich der Gloggnitz-Chefcoach stolz. Zur großartigen Situation in der Tabelle sagte Leonhardsberger: "Natürlich wäre es schön, wenn wir bei einem Heimspiel den Meistertitel fixieren können. Aber wir haben schon vor dem ersten Tag der Rückrunde gesagt, dass wir von Woche zu Woche schauen. Ganz ehrlich: Wir ziehen es durch und verlieren kein Spiel mehr!" So spricht ein echter Meistermacher.