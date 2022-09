Der SC Wolkersdorf gewinnt bei Eggendorf

Details Samstag, 24. September 2022 00:20

2. Landesliga Ost: Vor etwa 100 Zuschauern trafen sich am Freitagabend der ASK Eggendorf und der SC Wolkersdorf. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SC Gerin Druck Wolkersdorf mit 2:1 gegen den ASK Eggendorf gewann. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SC Wolkersdorf.

Die ersten Halbzeit hatte lange Zeit keine Tore im Angebot. Doch der SC Wolkersdorf ging dann kurz vor dem Pausenpfiff durch Christian Stanic in der 45+2. Minute in Führung. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung der Gäste bestehen. Durch ein Eigentor von Fabian Haberl verbesserte der SC Gerin Druck Wolkersdorf den Spielstand auf 2:0 für sich (56.). Der ASK Eggendorf versuchte nochmal ins Spiel zurück zu kommen, doch der erste Treffer kam zu spät. In der Nachspielzeit (93.) gelang Manfred Rottensteiner der 2:1-Anschlusstreffer für Eggendorf. Zum Schluss feierte der SC Wolkersdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen das Heimteam.

Wolkersdorf weiter ungeschlagen

Trotz der Schlappe behält der ASK Eggendorf den sechsten Tabellenplatz bei. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Eggendorf bei.

Mit 16 Punkten aus sechs Partien ist Wolkersdorf noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des SC Gerin Druck Wolkersdorf ist die funktionierende Defensive, die erst drei Gegentreffer hinnehmen musste. Der SC Wolkersdorf ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet fünf Siege und ein Unentschieden.

Während der ASK Eggendorf am kommenden Freitag den SC Sparkasse Korneuburg empfängt, bekommt es Wolkersdorf am selben Tag mit der SVg Breitenau/Schwarzau zu tun.

2. Landesliga Ost: ASK Eggendorf – SC Gerin Druck Wolkersdorf, 1:2 (0:1)

93 Manfred Rottensteiner 1:2

56 Eigentor durch Fabian Haberl 0:2

47 Christian Stanic 0:1