Heimsieg gegen Obergänserndorf: Der SC Korneuburg baut Super-Start weiter aus

Details Samstag, 24. September 2022 00:13

2. Landesliga Ost: Etwa 120 Besucher wurden in der DIMMI-Arena in Korneuburg gezählt. Der SC Sparkasse Korneuburg stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog der TSU NeuMed Obergänserndorf mit einem 5:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Die Überraschung blieb aus: Gegen den SC Korneuburg kassierte Obergänserndorf eine deutliche Niederlage.

Das Spiel begann vielversprechend. Das erste Tor des Spiels ging an Korneuburg. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Obergänserndorf, denn Unglücksrabe Sebastian Ernst beförderte den Ball ins eigene Netz (13.). Den Freudenjubel des SC Sparkasse Korneuburg machte Lukas Maurer zunichte, als er kurz darauf den 1:1-Ausgleich besorgte (18.). Doch noch vor der Pause schalteten die Gastgeber wieder einen Gang höher. Der SC Korneuburg stellte mit dem 2:1 durch Julian Küssler in der 38. Minute die Weichen auf Sieg. Kurz vor dem Seitenwechsel legte der Spitzenreiter das 3:1 durch Ömer Topal nach (40.). Mit der Führung für den SC Korneuburg ging es in die Kabine.

Küssler mit Doppelpack

In ruhiges Fahrwasser brachte der SC Sparkasse Korneuburg sich, indem Küssler mit seinem zweiten Treffer des Abends das 4:1 erzielte (67.). Nur zwei Minuten später war der Heimsieg eingetütet. In der 69. Minute legte Michael Endlicher zum 5:1 zugunsten des SC Korneuburg nach. Letztlich feierte Korneuburg gegen die TSU NeuMed Obergänserndorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Am SC Sparkasse Korneuburg gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zweimal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Landesliga Ost. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, den SC Korneuburg zu stoppen. Von den sieben absolvierten Spielen hat Korneuburg alle gewonnen.

Obergänserndorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei.

Kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, tritt der SC Sparkasse Korneuburg beim ASK Eggendorf an, schon drei Tage vorher muss Oberg.dorf seine Hausaufgaben beim ASV Vösendorf erledigen. Los geht es ebenfalls um 19:30 Uhr.

2. Landesliga Ost: SC Sparkasse Korneuburg – TSU NeuMed Obergänserndorf, 5:1 (3:1)

69 Michael Endlicher 5:1

67 Julian Kuessler 4:1

40 Oemer Topal 3:1

38 Julian Kuessler 2:1

18 Lukas Maurer 1:1

13 Eigentor durch Sebastian Ernst 1:0