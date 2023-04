Kantersieg gegen Breitenau: SC Korneuburg weiterhin unbesiegt

Details Samstag, 01. April 2023 00:23

2. Landesliga Ost: Die SVg Breitenau blieb gegen den SC Korneuburg chancenlos und kassierte vor rund 120 Zuschauern eine herbe 1:5-Klatsche. Korneuburg setzte sich standesgemäß gegen Breitenau durch. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit dem SC Sparkasse Korneuburg beim 1:0 einen knappen Sieger gefunden.

Die SVg Breitenau/Schwarzau geriet in der zwölften Minute ins Hintertreffen, als Julian Küssler seine Chance zum 1:0 nutzen konnte. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Stevan Kovacevic schnürte einen Doppelpack (17./36.), sodass der SC Korneuburg fortan mit 3:0 führte. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Benjamin Sulimani das 4:0 mit einem direkten Freistoß-Treffer nach (40.). Korneuburg gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Pavel Klimpar erzielte in der 53. Minute den Ehrentreffer für die SVg Breitenau. Manuel Tuczai überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:1 für den SC Sparkasse Korneuburg (72.). Letztlich kam der SC Korneuburg gegen Breitenau zu einem verdienten 5:1-Sieg.

Der Leader siegt souverän

Korneuburg hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Mit nur neun Gegentoren haben die Gastgeber die beste Defensive der 2. Landesliga Ost. Der SC Sparkasse Korneuburg ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile 13 Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Mit fünf Siegen in Folge ist der SC Korneuburg so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Mit lediglich sechs Zählern aus 15 Partien steht die SVg Breitenau/Schwarzau auf dem Abstiegsplatz. 7:39 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten der SVg Breitenau alles andere als positiv. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Breitenau etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte die SVg Breitenau/Schwarzau.

Am kommenden Freitag tritt Korneuburg beim 1. FC Bisamberg an, während die SVg Breitenau einen Tag später den SC Brunn/Geb. empfängt.

2. Landesliga Ost: SC Sparkasse Korneuburg – SVg Breitenau/Schwarzau, 5:1 (4:0)

72 Manuel Tuczai 5:1

53 Pavel Klimpar 4:1

40 Benjamin Sulimani 4:0

36 Stevan Kovacevic 3:0

17 Stevan Kovacevic 2:0

12 Julian Kuessler 1:0

