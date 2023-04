Sulimani schießt SC Korneuburg zum Sieg bei Katzelsdorf

Details Sonntag, 23. April 2023 00:24

2. Landesliga Ost: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SC Korneuburg vor rund 200 Zuschauern mit 2:1 gegen Katzelsdorf gewann. Luft nach oben hatte Korneuburg dabei jedoch schon noch. Im Hinspiel hatte der Tabellenprimus keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Atilla Erel markierte in der dritten Minute die Führung für den Tabellenführer. In der 25. Minute gelang dem SC Katzelsdorf der Ausgleich und Yasin Adigüzel ließ sich als Torschütze feiern. Doch praktisch im Gegenzug machte Korneuburg die Freude der Heimischen wieder zunichte. Nur eine Minute nach dem Ausgleich markierte Benjamin Sulimani in der 26. Minute die neuerliche Führung der Gäste. Obwohl dem SC Sparkasse Korneuburg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Katzelsdorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Korneuburg marschiert weiter Richtung Aufstieg

Der SC Katzelsdorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Fünf Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Nach 17 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SC Korneuburg 44 Zähler zu Buche. Wer Korneuburg besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst elf Gegentreffer kassierte der SC Sparkasse Korneuburg.

Mit insgesamt 44 Zählern befindet sich der SC Korneuburg voll in der Spur. Die Formkurve von Katzelsdorf dagegen zeigt nach unten.

Nächster Prüfstein für den SC Katzelsdorf ist der SC Brunn/Geb. (Freitag, 19:30 Uhr). Korneuburg misst sich am selben Tag mit dem ASK Bad Vöslau (20:00 Uhr).

2. Landesliga Ost: SC Katzelsdorf – SC Sparkasse Korneuburg, 1:2 (1:2)

26 Benjamin Sulimani 1:2

25 Yasin Adiguezel 1:1

3 Atilla Erel 0:1

