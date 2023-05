SV Langenlebarn spielt bei FC Mistelbach groß auf

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:46

2. Landesliga Ost: Rund 220 Zuschauer kamen nach Mistelbach zum Duell zwischen dem FC spusu Mistelbach und dem SV Langenlebarn. Der FC spusu Mistelbach steckte gegen den SV Donau Langenlebarn eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Der SV Langenlebarn hatte das Hinspiel gegen den FC Mistelbach mit 3:1 gewonnen.

Michael Buchinger sicherte Langenlebarn vor 220 Zuschauern die Führung (4.). In Minute acht gab es etwas Aufregung. Der Schiedsrichter wollte einen Elfmeter für die Heimelf geben, doch sein Assistent winkte ab. Der Gast hatte zur Pause somit eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Auch nach der Pause waren es die Gäste, die wieder jubeln durften. In der 55. Minute brachte der Langenlebarns Günter Eder das Netz zum Zappeln. Mistelbach schaffte den Anschluss nicht und kassierte in den Schlussminuten sogar noch einen dritten Gegentreffer. Buchinger stellte schließlich in der 89. Minute den 3:0-Sieg für den SV Langenlebarn sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Langenlebarn am Montag einen ungefährdeten Erfolg gegen Mistelbach.

Langenlebarn rückt dem FC Mistelbach in der Tabelle näher

Der FC spusu Mistelbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

Der SV Donau Langenlebarn verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.

Der SV Langenlebarn setzte sich mit diesem Sieg vom FC Mistelbach ab und nimmt nun mit 18 Punkten den neunten Rang ein, während die Heimmannschaft weiterhin 15 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Für Mistelbach geht es schon am Freitag beim ASV Vösendorf weiter.

2. Landesliga Ost: FC spusu Mistelbach – SV Donau Langenlebarn, 0:3 (0:1)

89 Michael Buchinger 0:3

55 Guenter Eder 0:2

4 Michael Buchinger 0:1

