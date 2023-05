Sierndorf mit Blitzstart zum Sieg gegen Vösendorf

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:20

2. Landesliga Ost: Für den ASV Vösendorf gab es in der Partie gegen Sierndorf, an deren Ende vor 150 Zuschauern eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Der SV Sierndorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte Vösendorf die Gastgeber in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Gleich zu Spielbeginn traf Sierndorfs Michael Müllner zur frühen Führung (4.). Der SV Sierndorf machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Uros Krusic (9.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Rene Herbst in der elften Minute. Noch keine Viertelstunde war gespielt und die Gastgeber führten mit 3:0. Der ASV Vösendorf rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Mathias Svoboda ließ sich in der 68. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:3 für die Gäste. Die aufkeimende Hoffnung wurde praktisch im Gegenzug wieder erstickt. Für das 4:1 von Sierndorf sorgte Fabian Zahrl, der in Minute 69 zur Stelle war. Mit dem Treffer zum 2:4 in der 86. Minute machte Svoboda zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zum SV Sierndorf war jedoch weiterhin groß. Schlussendlich verbuchte Sierndorf gegen Vösendorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Dreifacher Blitzstart - binnen sieben Minuten zur Vorentscheidung

Mit dem Sieg baute Sierndorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SV Sierndorf elf Siege, fünf Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Sierndorf, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Acht Siege, acht Remis und fünf Niederlagen hat der ASV Vösendorf momentan auf dem Konto. Die Leistungskurve von Vösendorf zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Sierndorf setzte sich mit diesem Sieg vom ASV Vösendorf ab und belegt nun mit 38 Punkten den fünften Rang, während Vösendorf weiterhin 32 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag tritt der SV Sierndorf beim SC Katzelsdorf an, während der ASV Vösendorf zwei Tage zuvor den SV Donau Langenlebarn empfängt.

2. Landesliga Ost: SV Sierndorf – ASV Vösendorf, 4:2 (3:0)

86 Mathias Svoboda 4:2

69 Fabian Zahrl 4:1

68 Mathias Svoboda 3:1

11 Rene Herbst 3:0

9 Uros Krusic 2:0

4 Michael Muellner 1:0

