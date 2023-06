Später Holzer-Siegtreffer reicht Bisamberg gegen Vösendorf

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:05

2. Landesliga Ost: Der 1. FC Bisamberg erreichte vor 150 Zuschauern einen 2:1-Erfolg beim ASV Vösendorf. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich Bisamberg und Vösendorf mit 2:2 voneinander getrennt.

Die ersten 45 Minuten kam es zunächst nicht zu einem Treffer. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Philip Holzer doch noch seine Chance und schoss das 1:0 (45.) für den 1. FC Bisamberg. Ein Tor auf Seiten des Gasts machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Nach der Pause fanden die Gastgeber die Antwort auf den Rückstand. Jason Sprinzer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den ASV Vösendorf ein (58.). Sechs Minuten vor dem Ende ging Bisamberg durch den zweiten Treffer von Holzer erneut in Führung. Am Ende verbuchte der 1. FC Bisamberg gegen Vösendorf die maximale Punkteausbeute.

Später Holzer-Siegtreffer

Trotz der Schlappe behält der ASV Vösendorf den sechsten Tabellenplatz bei. Die Heimmannschaft baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Bisamberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch die drei Punkte gegen Vösendorf verbesserte sich der 1. FC Bisamberg auf Platz neun. Bisamberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, sechs Unentschieden und elf Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für den 1. FC Bisamberg, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für den ASV Vösendorf ist auf heimischer Anlage der SC Gerin Druck Wolkersdorf (Mittwoch, 20:00 Uhr). Bisamberg hat am Freitag Heimrecht und begrüßt den SC Katzelsdorf.

2. Landesliga Ost: ASV Vösendorf – 1. FC Bisamberg, 1:2 (0:1)

84 Philip Holzer 1:2

58 Jason Sprinzer 1:1

45 Philip Holzer 0:1

