Deutliche Niederlage für den FC Mistelbach beim ASK Eggendorf

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:02

2. Landesliga Ost: Auf dem Papier der Favorit, auf dem Platz der Unterlegene: der FC Mistelbach patzte bei Eggendorf überraschend deutlich mit 1:4. Mit breiter Brust war der FC spusu Mistelbach zum Duell mit dem ASK Eggendorf angetreten – der Spielverlauf ließ bei Mistelbach jedoch Ernüchterung zurück. Der FC Mistelbach hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Der Gast geriet vor rund 80 Besuchern schon in der siebten Minute in Rückstand, als Daniel Nagy das schnelle 1:0 für Eggendorf erzielte. Mit einem Tor Vorsprung für den ASK Eggendorf ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Kurz nach der Pause schlugen die Gäste zu. Marcel Bauer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Mistelbach ein (50.). Für das zweite Tor von Eggendorf war Manuel Schwarz verantwortlich, der in der 61. Minute das 2:1 besorgte. Das Heimteam führte schließlich durch einen Treffer von Hüseyin Akyildiz das 3:1 herbei (67.). Mit dem 4:1 sicherte Schwarz dem ASK Eggendorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (88.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Eggendorf den FC spusu Mistelbach 4:1.

Eggendorf gibt die Hoffnung nicht auf

Der ASK Eggendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Eggendorf unteres Mittelfeld. Der ASK Eggendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, sechs Unentschieden und 14 Pleiten. Nach etlichen Spielen ohne Sieg bejubelte Eggendorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Der FC Mistelbach befindet sich mit 29 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Mistelbach baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag tritt der ASK Eggendorf beim SV Sierndorf an, während der FC spusu Mistelbach einen Tag zuvor den SC Sparkasse Korneuburg empfängt.

2. Landesliga Ost: ASK Eggendorf – FC spusu Mistelbach, 4:1 (1:0)

88 Manuel Schwarz 4:1

67 Hueseyin Akyildiz 3:1

61 Manuel Schwarz 2:1

50 Marcel Bauer 1:1

7 Daniel Nagy 1:0

