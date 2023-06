Obergänserndorf verliert hoch beim SV Langenlebarn

Details Freitag, 09. Juni 2023 00:02

2. Landesliga Ost: Obergänserndorf kam gegen den SV Langenlebarn vor 330 Zuschauern mit 0:5 unter die Räder. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Langenlebarn wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte der SV Donau Langenlebarn bei der TSU NeuMed Obergänserndorf einen 1:0-Sieg eingefahren.

Der SV Langenlebarn ging in Minute elf durch einen Treffer von Günter Eder in Führung. Michael Buchinger beförderte das Leder nach einer knaooen halben Stunde zum 2:0 der Heimmannschaft über die Linie (28.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Langenlebarn mit einer Führung in die Kabine ging. In der 65. Minute lenkte Lukas Maurer den Ball zugunsten des SV Donau Langenlebarn ins eigene Netz und stellte somit auf 3:0. Buchinger überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den SV Langenlebarn (73.). Der SV Donau Langenlebarn ließ den Vorsprung in der 84. Minute anwachsen, als Thomas Müller einen Elfmeter zum 5:0 verwandelte. Am Schluss schlug der SV Langenlebarn Obergänserndorf vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Souveräner Heimsieg für Langenlebarn

Langenlebarn bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, vier Unentschieden und zwölf Pleiten. Der SV Donau Langenlebarn ist seit drei Spielen unbezwungen.

Wo bei Obergänserndorf der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 31 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Die Gäste mussten ohne einen einzigen Dreier in den letzten sechs Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Mit diesem Sieg zog der SV Langenlebarn an der TSU NeuMed Obergänserndorf vorbei auf Platz sieben. Obergänserndorf fiel auf die neunte Tabellenposition.

Langenlebarn tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim ASK Eggendorf an. Zwei Tage später empfängt Obergänserndorf die SVg Breitenau/Schwarzau.

2. Landesliga Ost: SV Donau Langenlebarn – TSU NeuMed Obergänserndorf, 5:0 (2:0)

84 Thomas Muellner 5:0

73 Michael Buchinger 4:0

65 Eigentor durch Lukas Maurer 3:0

28 Michael Buchinger 2:0

11 Guenter Eder 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei