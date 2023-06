Remis gegen Langenlebarn reicht Eggendorf nicht

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Das Ergebnis im Saisonabschlussspiel zwischen dem ASK Eggendorf und dem SV Donau Langenlebarn lautete vor 222 Zuschauern 2:2. Der vermeintlich leichte Gegner war der ASK Eggendorf mitnichten. Eggendorf kam gegen den SV Langenlebarn zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel hatte Langenlebarn für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:1.

In der neunten MInute hatten die Gastgeber die erste Großchance. Kerim Irmak lief alleine in die Box und zog frei vor dem Schlussmann ab, aber sein Schuss krachte nur gegen die linke Stange. Kurz darauf versuchte es Manuel Schwarz mit einem Lupfer, der jedoch zu schwach ausfiel. Das 1:0 war das Verdienst von Dilber Aujla. Er war vor 222 Zuschauern in der 27. Minute zur Stelle und verwertete einen Pass flach im kurzen Eck. In Minute 30 rettete erneut die Stange für die Gäste. Mit einem Tor Vorsprung für Eggendorf ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Der SV Donau Langenlebarn glich nur einige Minuten nach Wiederbeginn per Elfmeter von Günter Eder aus (53.), sodass es fortan 1:1 stand. In der 74. Minute verfehlte ein Schuss von Daniel Notizmüller nur knapp das Ziel. Nach 89 Minuten beförderten die Gäste das Leder zum 2:1 ins gegnerische Netz und wieder drehte Günter Eder jubelnd ab. Furkan Cicek sicherte dem ASK Eggendorf das Last-Minute-Remis. Als die Niederlage schon beinahe sicher war, gab es nochmal Elfmeter für Eggendorf. In der Nachspielzeit stellte Cicek mit dem fälligen Strafstoß den 2:2-Endstand her (94.). Letztlich gingen die Gastgeber und der SV Langenlebarn mit jeweils einem Punkt auseinander.

Remis reicht Eggendorf nicht mehr

Dieses Mal verpasste der ASK Eggendorf nur knapp den Klassenerhalt. Nach 26 Spielen steht Eggendorf auf Platz 13. Die Offensive von Eggendorf überzeugte in dieser Saison überhaupt nicht. Mit nur 27 Treffern ist die Angriffsleistung noch verbesserungswürdig. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans des ASK Eggendorf. Eggendorf sammelte im Saisonverlauf gerade einmal fünf Siege, sieben Remis und 14 Niederlagen. Der ASK Eggendorf verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man acht Punkte einsammelte.

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet Langenlebarn den siebten Tabellenplatz. Probleme hatte der SV Langenlebarn in dieser Saison vor allem im eigenen Angriffsspiel. Gerade einmal 41 geschossene Tore stehen für den SV Donau Langenlebarn zu Buche. Langenlebarn schnitt insgesamt mäßig ab. Neun Siege und fünf Remis stehen zwölf Niederlagen gegenüber. Mit acht Punkten aus den letzten fünf Spielen machte der SV Donau Langenlebarn deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

2. Landesliga Ost: ASK Eggendorf – SV Donau Langenlebarn, 2:2 (1:0)

94 Furkan Cicek 2:2

89 Guenter Eder 1:2

53 Guenter Eder 1:1

27 Dilber Aujla 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei