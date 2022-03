NÖ-Erfolgscoach führt ÖFB-U19 zur Europameisterschaft

Details Mittwoch, 30. März 2022 10:03

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 findet ohne Österreich statt. Aber ein anderes ÖFB-Team hat für ein kräftiges Lebenszeichen und einen echten Paukenschlag gesorgt. Die U19-Nationalmannschaft löste durch den Gruppensieg vor Turnier-Gastgeber Spanien und Dänemark das EM-Ticket. Mit ÖFB-U19-Teamchef Martin Scherb darf damit ein Erfolgscoach aus Niederösterreich über die Teilnahme an der Europameisterschaft von 18. Juni bis 1. Juli 2022 in der Slowakei jubeln.

Ein 2:2-Remis nach 0:2-Rückstand gegen Turnier-Veranstalter Spanien durch Treffer von Philipp Wydra und Benjamin Kanuric sowie ein 2:0-Erfolg gegen Dänemark durch Tore von Pascal Fallmann und Adis Jasic hatten den ÖFB-Nachwuchs in eine sehr gute Position gebracht. Weil am Dienstag die abschließende Partie zwischen Spanien und Dänemark mit einem 3:3-Unentschieden endete, stand dadurch die rot-weiß-rote EM-Teilnahme fest. Ein Riesenerfolg für den heimischen Nachwuchs.

Martin Scherb: "Größte Anerkennung verdienen unsere Spieler"

Auch U19-Teamchef Scherb, in seiner Spielerzeit als Stürmer beim SC St. Pölten, Sturm 19 St. Pölten, SC Amaliendorf, 1. SV Maria Anzbach, SV Gmünd und beim SC Herzogenburg bekannt, durfte sich berechtigt freuen. "Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Gratulationen zum Erreichen der U19 EM. Ich nehme diese Glückwünsche stellvertretend für unsere Mannschaft und unsere Staff entgegen. Dazu gebührt ein großer Teil diese Lobs unseren Talenteförderungs-Einrichtungen wie den LAZ, den AKA's und unseren Bundesligavereinen, wo die Spieler ausgebildet werden."

"Die größte Anerkennung verdienen aber unsere Spieler. Wie sie seit über vier Jahren bereit sind, sich weiter zu entwickeln, gegen Widerstände zu kämpfen und miteinander zu spielen ist fantastisch. Teamgeist und Teamspirit sind für diese jungen Männer und für die Betreuergruppe keine populären Floskeln, sondern werden tagtäglich gelebt. Ein kleines Beispiel dazu: als vor dem Dänemark Spiel die Meldung von der UEFA kam, dass wegen des fürchterlichen Wetters keine Nationalhymnen gespielt werden, wurde kurzerhand in der Kabine die Box aktiviert, ein Kreis gebildet und die Österreichische Bundeshymne mitgesungen. Dabei entstand eine Stimmung, die uns -gefühlt- unbesiegbar machte. Und genau so sind die Männer dann auch auf dem Platz aufgetreten", gab Scherb Einblick in das erfolgreiche Teamgefüge.

"Wir freuen uns auf die EM, hoffen auf eure zahlreiche Unterstützung und wollen unseren gemeinsamen Weg noch ein Stück weiter gehen", blickte der 52-Jährige bereits in die Zukunft. Auch Ligaportal wünscht für die U19-Europameisterschaft 2022 schon jetzt alles Gute!