SC Lilienfeld auch von Rabenstein nicht zu stoppen

Details Samstag, 14. Oktober 2023 00:01

2. Landesliga West: Über 220 Zuschauer verfolgten am Freitagabend das Spiel der 10. Runde. Der SC Rabenstein konnte dem SC PREFA Lilienfeld nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:5. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Bereits mit dem ersten Angriff hatten die Heimsichen Pech, als der flache Schuss von der Stange zurück ins Feld sprang (1.). In Minute sieben verfehlte ein Abschluss nur knapp das Gehäuse der Gäste. Ein Freistoß von Mohamed Gad El Rab El Sayed konnte von Keeper Marc Traby mit einer Parade entschärft werden (14.). Nach dem anschließenden Eckball dribbelte sich El Sayed in den Strafraum und wurde regelwidrig gelegt - Elfmeter. Der SC Lilienfeld ging durch den verwanddelten Penalty von Karim Sallam in der 16. Minute in Führung. Praktisch im Gegenzug flog ein Freistoß der Gäste nur knapp am Tor vorbei (17.). Laurent Gashi trug sich in der 28. Spielminute in die Torschützenliste ein, nachdem er einen Steckpass souverän an Keeper Traby vorbei ins Tor schob und so auf 2:0 stellte. Sallam baute den Vorsprung der Gastgeber in der 45+1. Minute auf 3:0 aus. Lilienfeld gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Doppelschlag von Matej Chorvat bringt nochmal Hoffnung

Eine starke Leistung zeigte Matej Chorvat, der sich mit einem Doppelpack für Rabenstein beim Trainer empfahl (54./59.). Beim 3:1 versenkte er per Elfmeter den Ball im Kreuzeck. Nach einer sehenswerten Kombination kam er völlig frei im zentrum an den Ball und schob diesen flach ins lange Eck. Die Gäste drängten nun auf den Ausgleich. Zwei Abschlüsse aus der Distanz fanden jedoch den Weg ons Tor nicht. Dann kamen die Heimsichen wieder zurück ins Spiel und machten alles klar. Für den nächsten Erfolgsmoment des SC PREFA Lilienfeld sorgte Patrick Schroffenauer (75.) mit einem platzierten Schuss ins lange Eck, ehe Musa Mustafi einen missglückten Rückpass aufnahm und das 5:2 markierte (88.). Dazwischen scheiterte Schroffenauer mit einem Abschluss von der Mittellinie, als er den weit vor dem Tor stehenden Keeper überhob - der Schuss aus gut 50 Metern klatschte an die Stange. Schlussendlich verbuchte der SC Lilienfeld gegen den SC Rabenstein einen überzeugenden Heimerfolg.

Wer soll Lilienfeld noch stoppen? Der Ligaprimus verbuchte gegen Rabenstein die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Landesliga West weiter an. Erfolgsgarant des SC PREFA Lilienfeld ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 28 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Der SC Lilienfeld weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. Lilienfeld scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Trotz der Schlappe behält der SC Rabenstein den achten Tabellenplatz bei. Die Defensive des Gasts muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 20-mal war dies der Fall. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Rabenstein derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SC Rabenstein auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Der SC PREFA Lilienfeld tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim SC Rathauskeller Melk an. Einen Tag später empfängt Rabenstein den SC Gmünd.

2. Landesliga West: SC PREFA Lilienfeld – SC Rabenstein, 5:2 (3:0)

88 Musa Mustafi 5:2

75 Patrick Schroffenauer 4:2

59 Matej Chorvat 3:2

54 Matej Chorvat 3:1

46 Karim Sallam 3:0

28 Laurent Gashi 2:0

16 Karim Sallam 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.