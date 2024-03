Der ASV Spratzern mit einem wichtigen Sieg gegen den SV Würmla im Abstiegskampf

Spielberichte

Details Freitag, 29. März 2024 23:20

Der ASV Spratzern setzte sich am Freitagabend mit 3:2 gegen den SV Würmla durch. Nach einem misslungenen Start in die Rückrunde, verhilft dieser Sieg dem ASV dabei, sich vorerst auf den vorletzten Tabellenrang zu kämpfen. Wie wichtig dieser Erfolg sei, und wie die kommenden Wochen aussehen werden, darüber haben wir uns mit Trainer Dominik Krautgartner unterhalten.

Spannung bis zum Schluss

Die Gastgeber konnten bereits in Minute 29 durch Majeed Tchadnyiriow in Führung gehen. Doch kurz darauf verursachte man einen Elfmeter, der laut des Trainers „leider sehr schlecht verteidigt war.“ Diese Gelegenheit nutzte Formose Mendy und glich in der 35. Minute zum 1:1 aus. In der 41. Spielminute beförderte Phillip Nussbaumer das Leder nach einer Ecke, zum 2:1 für die Hausherren, ins eigene Netz. In der 66. Minute gelang den Gästen durch den Doppelpack von Mendy der erneute Ausgleich. Zwei Minuten danach kam es noch schlimmer für den ASV Spatzern. Rilon Salijaj flog nach einem Schubser mit glatt Rot vom Platz. „Ja, ich glaube das sieht er selbst auch so, war einfach eine Kurzschluss-Aktion.“ So reagierte der Coach auf den Ausschluss seines Spielers. Doch trotz Unterzahl kämpften die zehn Spieler um den Sieg. In der 86. Minute erzielte der kurz zuvor eingewechselte Amin Rezzoug das Siegestor und besiegelte somit den 3:2 Endstand.

Entscheidende Wochen

„Es war ein anderes Gesicht als wir die letzten Wochen gezeigt haben“, so Dominik Krautgartner. Es wird auch in den nächsten Wochen wichtig sein, diese klare Leistungssteigerung beizubehalten, um sich aus dem Tabellenkeller zu kämpfen. Doch mit diesem Erfolg habe man zumindest einen mehr oder weniger direkten Konkurrenten im Abstiegskampf besiegt. Nächste Woche wartet Ybbs, ein hochklassiger Gegner, um dessen Stärke man sich bewusst ist, aber vor dem man keineswegs Angst hat: „Wir legen grundsätzlich jedes Spiel so an, dass wir auf drei Punkte spielen. Wir werden auch da wieder auf Sieg spielen.“ Dies die klare Kampfansage des Trainers des ASV.

Stärken und Schwächen

Das schwächste defensiv Team der Liga hat auch an diesem Spieltag wieder zwei Gegentore bekommen, allerdings entstanden diese aus einem Strafstoß und einem Fehler im Mittelfeld. Abgesehen von diesen zwei Fehlern, ließ man nicht viele Chancen zu und verteidigte das eigene Tor sehr gut. Eine stärke dieser Mannschaft ist die Qualität kommend von der Bank. „Wir haben heute eine sehr gute Ersatzbank gehabt. Das habe ich den Jungs auch davor gesagt, dass wir alle fünf Spieler ohne Probleme austauschen können.“ Vielleicht kann diese Qualität dem ASV Spratzern aus dem Tabellenkeller helfen.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.