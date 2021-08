St. Peter mit dem längeren Atem im Nachbarschaftsduell mit Seitenstetten

Details Sonntag, 22. August 2021 09:47

Der UFC St. Peter/Au startet furios ins Derby der 2. Landesliga West gegen den USC Seitenstetten und liegt zur Pause bereits mit drei Treffern in Front. Zu Beginn des zweiten Abschnitts schlägt allerdings die Stunde der Gastgeber und eine Aufholjagd wird gestartet. Durch zwei Treffer von Florian Oberforster steigen die Chancen auf einen Punktgewinn, doch letzten Endes taumelt St. Peter nur kurz und geht nach 90 Minuten als Sieger vom Platz.

Die Gäste erwischen die Anfangsphase deutlich besser als der Gastgeber Seitenstetten. In der 23. Minute zeigt man mit einer Passstafette auf, wo ein Großteil der Mannschaft involviert ist. Aus der Dreierkette heraus wird Robin Mayr-Fälten in der Schnittstelle gesucht, der Schlussmann Johannes Eder gekonnt zum 1:0 überlupft. Vier Minuten später bekommt St. Peter einen Elfmeter zugesprochen und hat die Möglichkeit, sich früh abzusetzen. Qerim Idrizaj tritt an und verwandelt eiskalt vom Punkt. Unglücklicher Höhepunkt in Spielhälfte eins für Seitenstetten ist die 34. Minute. Nach einem langen Ball beanspruchen Keeper Johannes Eder und Marcel Pfaffenbichler gleichermaßen das Spielgerät für sich, wobei letzterer die hohe Flanke so verlängert, dass Eder dem Ball nur noch hinterhersehen kann. Mit einem 0:3 aus Sicht der Heimelf bittet Referee Klaus Kastenhofer zum Pausentee, doch Stefan Griessenberger scheint in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben.

Seine Mannschaft kommt wie ausgewechselt aus den Kabinen und erhält in der 48. Minute nach einem Foulspiel prompt einen Strafstoß. Florian Oberforster fackelt nicht lange und verkürzt auf nunmehr 1:3. Seitenstetten nun mit der stärksten Phase im Spiel, nur vier Minuten später soll es erneut Oberforster sein, der sich mit einem herrlichen Treffer doppelt in die Schützenliste einträgt. Nach einem Abstoß der Gäste läuft Seitenstetten früh an und Bernhard Hörmann erobert an der Eckfahne das Spielgerät. Ein Blick in den Sechzehnmeterraum genügt, um Oberforster per Flanke in Szene zu setzen, der mit einem Volleyschuss unhaltbar einnetzt. Im Nachbarschaftsduell sind die Karten nun neu gemischt, doch auch wenn der Ausgleich förmlich in der Luft liegt, kommen die Hausherren zu keinen zwingenden Aktionen mehr. St. Peter steckt den Doppelschlag weg und kontrolliert bis zum Abpfiff das Spielgeschehen. Vergebene Chancen auf das 2:4 haben Seitenstetten bis zuletzt hoffen lassen, die drei Punkte gehen jedoch auf das Konto von St. Peter.

Seitenstetten – St. Peter/Au 2:3 (0:3)

Torfolge: 0:1 (23. Robin Mayr-Fälten), 0:2 (27. Qerim Idirzaj), 0:3 (34. Marcel Pfaffenbichler (ET)), 1:3 (48. Florian Oberforster), 2:3 (52. Florian Oberforster)

Seitenstetten: Johannes Eder, Stjepan Kovacevic, Andreas Eder, Nico Poustka, Florian Oberforster, Peter Thaller, BEd (K), Jonas Gugler, Bernhard Hörmann, Özkan Dinc, Manuel Hausberger, Marcel Pfaffenbichler

Ersatzspieler: Lukas Strahofer, BEd Dominik Kammerhofer, Julian Haneder, Philip Zatl, Florian Fehringer, Florian Zellhofer

Trainer: Stefan Griessenberger

St. Peter/Au: Philipp Ortner - David Noah Oismüller, Julian Schattleitner (K) - Oliver Steindl, Qerim Idrizaj, Marko Kovjenic, Christian Aigner, Paul Nagelstrasser, Jan Gerg - Emrah Yaman, Robin Mayr-Fälten

Ersatzspieler: Maximilian Gebauer, Maximilian Strasser, Samuel Feichtner, Matthias Schwaiger, Max Richter, Tobias Hochwallner

Trainer: DI Adnan Kaltak , MBA

Die Auffälligsten: Robin Mayr-Fälten (St. Peter/Au), Christian Aigner (St. Peter/Au)

Adnan Kaltak (St. Peter/Au)

„Wir waren gut vorbereitet und haben sehr konzentriert losgelegt. Dementsprechend haben wir das Spiel in der ersten Hälfte bestimmt. Danach wollten wir den Vorsprung halten, doch nach dem 2:3 war es wieder ein offenes Spiel und wir brauchten 10 bis 15 Minuten um uns zu fangen. Dann hatten wir es wieder gut im Griff. Es war ein verdienter Sieg, wir hatten es nur unnötig spannend gemacht.“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!