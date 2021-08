Ybbs verpasst ersten Punkte gegen Haitzendorf

Details Sonntag, 22. August 2021 09:57

Der ASK Ybbs bekommt es in der 2. Landesliga West erneut mit einem tiefstehenden Gegner zu tun und bleibt auch am zweiten Spieltag ohne Punkte. Der SV Haitzendorf zeigt eine beherzte, kämpferische Leistung und nutzt die wenigen Chancen, die einem geboten werden. Ybbs hingegen hat insbesondere in der Anfangsphase und nach Wiederanpfiff Großchancen am laufenden Band, Michael Kerschbaumer und das Lattenkreuz bleiben an diesem Nachmittag jedoch unüberwindbar.

Ein bitterer Abend für die Hausherren, nach guten Möglichkeiten und einem erneut starken Auftritt bleibt man weiterhin ohne Punkte. Haitzendorf zeigt sich zielstrebig im letzten Drittel und hat das nötige Glück im Abschluss. In Minute 18 etwa leitet Mario Rekirsch den ersten Treffer des Spiels ein, indem er sich auf dem Flügel durchsetzt. Der Pass zur Vorlage landet bei Daniel Randak, der dem heranrauschenden Stefan Nestler das Spielgerät perfekt serviert. Beim satten Abschluss ist noch ein Bein dazwischen, sodass Stefan Mitmasser ohne jegliche Abwehrchance geschlagen ist. Jenes Glück im Abschluss bleibt Marco Talir im Vorlauf des Gegentreffers etwa verwehrt. Er trifft aus der Distanz mit einem herrlich angetragenen Schuss nur das Lattenkreuz. Mit dem Pausenpfiff kann Talir allerdings dann für ausgeglichene Verhältnisse sorgen. Michael Kerschbaumer im Tor behält im Eins gegen Eins jedoch die Nerven und pariert per Fußabwehr sensationell.

Eine Standardsituation soll früh im zweiten Abschnitt für den späteren Endstand sorgen. Nach einem Eckball kommt der Ball über Umwege an den sträflich alleingelassenen Mario Rekirsch, der am Fünfereck das Leder unter den Querbalken in die Maschen jagt. Ybbs lässt im Anschluss keinesfalls die Köpfe hängen und bekommt nach gut einer Stunde einen Strafstoß zugesprochen. Philipp Plank kann seine Mannschaft wieder ins Spiel bringen, vergibt jedoch kläglich. Eine spielentscheidende Szene, denn den Ybbsern gehen im Anschluss die Ideen aus und die vergebenen Großchancen nagen sichtlich an der Heimelf. Haitzendorf feiert den zweiten vollen Erfolg und setzt sich im Vorlauf der Sonntagsspiele vorerst an die Tabellenspitze.

Ybbs – Haitzendorf 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (18. Stefan Nestler), 0:2 (54. Mario Rekirsch)

Ybbs: Stefan Mitmasser - Thomas Kaminger, Fabian Marcel Holzer, Dominik Aigner (K), David Pudelko - Matthias Wurm, Stefan Holzer, Marco Talir - Stefan Sailer, Philipp Plank, Manuel Leitgeb

Ersatzspieler: David Pöchacker, Manuel Pils, Robert Kaminger, Emir Acer, Andrei-Florin Dronca, Fabian Schadenhofer

Trainer: Dipl.Päd. Johannes Riesenhuber

Haitzendorf: Michael Kerschbaumer - Manuel Nachförg, Christian Schaller (K), Philipp Stockinger, Gabriel Hausmann - Sebastian Hofbauer, Stefan Nestler, Patrick Denk, Jaroslav Poliach - Daniel Randak, Mario Rekirsch

Ersatzspieler: Walter Rekirsch, Rene Stockinger, Tobias Waltenberger, David Surböck, Paul Ruben Wallner, Sebastian Wandl

Trainer: Martin Parb

Die Auffälligsten: Mario Rekirsch (Haitzendorf), Stefan Nestler (Haitzendorf), Michael Kerschbaumer (Haitzendorf), Marco Talir (Ybbs)

Johannes Riesenhuber (Ybbs)

„Es war mehr als knapp. Wir haben viele Chacnen gehabt, Haitzendorf hatte im Prinzip eine Torchance in 90 Minuten. Es war ähnlich wie gegen Wieselburg, gegen uns stellt man sich als Gegner hinten rein und spielt gerne auf Konter, das haben wir gewusst. Wir haben nicht die passenden Mittel gefunden, um noch mehr Chancen herauszuspielen. Die Mannschaft war bemüht, aber die Durchschlagskraft hat gefehlt.“

Martin Parb (Haitzendorf)

„Wir haben uns eine Taktik überlegt, wie man gegen Ybbs bestehen kann, das hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt. Die eine oder andere Chance lässt sich nicht vermeiden, aber über die 90 Minuten haben wir das gut über die Bühne gebracht. Ehrlicher Weise muss man sagen, dass Ybbs in der Anfangsphase klar spielbestimmend war. Knackpunkt war der verschossene Elfmeter, ab diesem Zeitpunkt hat sich das Spiel in unsere Richtung entwickelt.“

