USC Seitenstetten überrascht Tabellenführer Haitzendorf

Details Samstag, 26. März 2022 20:44

Der USC Seitenstetten hat am Samstag zum Auftakt der Frühjahrssaison in der 2. Landesliga West für eine echte Überraschung gesorgt. Seitenstetten rang vor eigenem Publikum Tabellenführer SV Haitzendorf mit einem 2:2-Remis einen Punkt ab und sorgte damit dafür, dass im Titelkampf auch nach der 14. Runde alles beim Alten bleibt. Da das Verfolgerduell zwischen dem ASK Ybbs und dem SC Wieselburg mit 1:1 endete, sieht es an der Tabellenspitze nun so aus: Winterkönig Haitzendorf führt mit 36 Zählern vor Wieselburg mit 34 Punkten und Ybbs mit 29 Zählern. Seitenstetten liegt mit 15 Punkten indes weiter auf Rang zehn.

Seitenstetten war dabei durch Philip Zatl in der 28. Minute mit 1:0 in Führung gegangen, aber ein Doppelschlag der Gäste durch Lukas Jedlicka (34.) und Daniel Randak (37.) drehte die Partie noch vor der Pause für den Favoriten. Der zweite Treffer von Zatl zum Beginn der Schluss-Viertelstunde ließ die Hausherren jedoch am Ende noch über das Unentschieden jubeln.

Ein starkes Ergebnis gegen den nach wie vor ungeschlagenen Spitzenreiter: Die weiterhin imposante HSV-Bilanz in der Spielzeit 2021/22 lautet nun elf Siege und drei Remis in 14 Pflichtspielen! Jedoch hätte Haitzendorf mit einem vollen Erfolg den Vorsprung auf Verfolger Wieselburg bereits auf vier Punkte ausbauen können. Diese Chance konnte man nicht nutzen. Es bleibt also spannend.

Dynamik der Jugend beim USC Seitenstetten

Seitenstetten-Trainer Stefan Griessenberger zeigte sich im Gespräch mit Ligaportal nach der Partie mehr als nur zufrieden: "Ein gerechtes Unentschieden und ein toller Auftritt meiner Mannschaft. Wir hatten gegen den Tabellenführer natürlich nichts zu verlieren und haben unsere Chance voll genutzt. Schon mit 28 Leuten beim Abschluss-Training habe ich gemerkt, wie sehr alle Spieler auf die Partie brennen. Unsere Talente aus der U17-Landesliga arbeiten richtig gut und da müssen dann einige Routiniers auch schon mal auf der Bank Platz nehmen."

Griessenberger durfte zudem eine Premiere erleben: "Erstmals in meiner Zeit als Seitenstetten-Coach haben wir ein Tor aus einer Standardsituation gemacht. 'Zati' hat nach einem kurz abgespielten Eckball durchgezogen und ins Kreuzeck getroffen." Haitzendorf kam danach jedoch immer besser ins Spiel. "Sie haben einen sehr guten Spielaufbau und vor dem 1:1 haben wir gleich zwei Fehler gemacht: Zunächst einen Freistoß zugelassen und dann nicht auf den Torschützen aufgepasst. Beim zweiten Gegentreffer ist der Ball immer länger geworden und der Stürmer hat den Fehler unseres Tormanns genutzt."

Doch der zweite Zatl-Treffer erneut nach einem Eckball ließ Griessenberger jubeln: "Er ist sonst nicht der große Torjäger und dann macht er gegen den Ersten gleich zwei. Nach einem Corner hat er per Kopf zugeschlagen." Am Ende war jeder Ausgang möglich: "Haitzendorf hatte noch zwei Chancen und wir durch Dominik Kammerhofer auch eine Gelegenheit sogar zum Sieg. Aber unter dem Strich eine tolle Partie. Drei 17-Jährige und zwei 19-Jährige in der Mannschaft: Diese Dynamik der Jugend macht einfach Spaß!"