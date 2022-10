Ybbs erteilt dem SC Herzogenburg eine Lehrstunde

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:27

2. Landesliga West: Fast 200 Zuschauer kamen in die Wüsterstrom-Arena nach Ybbs. Der ASK Bau Pöchhacker Ybbs fertigte den SC Herzogenburg am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Damit wurde der ASK Ybbs der Favoritenrolle vollends gerecht.

Christian Hackl brachte den SC Herzogenburg per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zehnten per Abstauber und in der 45. Minute vollstreckte. Mit der Führung für den ASK Bau Pöchhacker Ybbs ging es in die Halbzeitpause. Das 3:0 war das Verdienst von Manuel Leitgeb, der eine holprige Hereingabe am Keeper vorbei spitzelte und vor 200 Zuschauern in der 50. Minute zur Stelle war. Nach einem Torabstoß erkämpften sich die Heimischen im Mittelfeld den ball und konterten blitzschnell. Mario-Tiberiu Dragodan überhob den herauseilenden Torhüter zum 4:0 und so schien die Partie bereits in der 55. Minute mit dem ASK Ybbs einen sicheren Sieger zu haben. Leitgeb besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den Gastgeber (89.), als er einen Stanglpass im Rutschen im Tor unterbrachte. Letztlich feierte der ASK Bau Pöchhacker Ybbs gegen Herzogenburg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Ybbs fixiert den Herbstmeistertitel

Der ASK Ybbs ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 2. Landesliga West. Mit nur neun Gegentoren stellt der ASK Bau Pöchhacker Ybbs die sicherste Abwehr der Liga. Der ASK Ybbs sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und eine Niederlage dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der ASK Bau Pöchhacker Ybbs seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her.

Der SC Herzogenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die formschwache Abwehr, die bis dato 29 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SC Herzogenburg in dieser Saison. Nun musste sich Herzogenburg schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Am kommenden Freitag tritt der ASK Ybbs beim USC Stressler Seitenstetten an, während der SC Herzogenburg einen Tag später St. Peter/Au empfängt.

2. Landesliga West: ASK Bau Pöchhacker Ybbs – SC Herzogenburg, 5:0 (2:0)

89 Manuel Leitgeb 5:0

55 Mario-Tiberiu Dragodan 4:0

50 Manuel Leitgeb 3:0

45 Christian Hackl 2:0

10 Christian Hackl 1:0