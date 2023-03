USC Seitenstetten zwingt St. Peter/Au in die Knie

Details Samstag, 25. März 2023 23:33

2. Landesliga West: Beim USC Stressler Seitenstetten gab es für den UFC St. Peter/Au nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel vor mehr als 630 Zuschauern mit 1:3. Mit breiter Brust war der UFC St. Peter/Au zum Duell mit dem USC Seitenstetten angetreten – der Spielverlauf ließ bei St. Peter/Au jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatte St. Peter/Au die Oberhand behalten und einen 2:1-Erfolg davongetragen.

Seitenstetten erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Ein Zusammenstoß zwischen dem Gäste-Keeper und dem Seitenstetten-Stürmer sah der Unparteiische als Foulspiel und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Andreas Eder traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Lange währte die Freude der Heimmannschaft nicht, denn schon in der siebten Minute schoss Maximilian Oberforster den Ausgleichstreffer für den UFC St. Peter/Au, nachdem sich zunächst Paul Nagelstrasser durch das Mittelfeld wühlte. In MInute 24 rettete die Querlatte für die Heimelf. Philip Zatl war es, der in der 32. Minute das Spielgerät im Tor von St. Peter/Au unterbrachte und auf 2:1 stellte. Nach einer Freistoß-Flanke von Andreas Eder war Zatl per Kopf zur Stelle. Zur Pause behielt der USC Stressler Seitenstetten die Nase knapp vorn. Kurz nach Wiederbeginn trafen die Gäste nur das Außennetz. Einen Fehler im Aufbau der Gäste nutzten die Heimischen zur Entscheidung. Lukas Binder startete in der MItte durch, überhob den herauseilenden Keeper und schoss die Kugel zum 3:1 für den USC Seitenstetten über die Linie (65.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte Seitenst. gegen den UFC St. Peter/Au.

Wichtiger Dreier für Seitenstetten

Die drei Punkte brachten für den USC Stressler Seitenstetten keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der USC Seitenstetten bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. In den letzten fünf Partien rief Seitenst. konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Nach 14 gespielten Runden gehen bereits 28 Punkte auf das Konto von St. Peter/Au und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Die gute Bilanz des UFC St. Peter/Au hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte St. Peter/Au bisher neun Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

Der USC Stressler Seitenstetten stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Würmla vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der UFC St. Peter/Au den SC Amaliendorf-Aalfang.

2. Landesliga West: USC Stressler Seitenstetten – UFC St. Peter/Au, 3:1 (2:1)

65 Lukas Binder 3:1

32 Philip Zatl 2:1

7 Maximilian Oberforster 1:1

3 Andreas Eder 1:0

