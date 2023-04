SC Lilienfeld bei Amaliendorf-Aalf. im Torrausch

Details Sonntag, 23. April 2023 00:35

2. Landesliga West: Der SC Amaliendorf-Aalfang kam gegen den SC PREFA Lilienfeld vor etwa 100 Besuchern mit 1:6 unter die Räder. Der SC Lilienfeld setzte sich standesgemäß gegen Amaliendorf-Aalf. durch. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. 1:1 hatte das Endergebnis gelautet.

Musa Mustafi schloss einen Konterangriff mit einem herrlichen lipfer über den Keeper ab und trug sich in der 13. Spielminute in die Torschützenliste ein. Patrick Schroffenauer beförderte das Leder nach einem idealen Lochpass zum 2:0 von Lilienfeld über die Linie (17.). Mit dem 3:0 durch Mohamed Gad El Rab El Sayed, der von der Strafraumgrenze abzog, schien die Partie bereits in der 27. Minute mit dem Gast einen sicheren Sieger zu haben. Martin Nespor nutzte einen schweren Patzer von Keeper Herbert Georgiev und verkürzte für Amaliendorf später in der 39. Minute auf 1:3. Noch vor der Halbzeit legte Mustafi seinen zweiten Treffer nach (40.) und stellte auf 4:1. Der SC PREFA Lilienfeld hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Für den nächsten Erfolgsmoment des SC Lilienfeld sorgte Schroffenauer (50.) mit einem flachen Schuss am Keeper vorbei, ehe Jovan Murisan das 6:1 markierte (88.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr Lilienfeld einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Lilienfeld hatte leichtes Spiel

Mit 65 Gegentreffern hat der SC Amaliendorf-Aalfang schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 16 Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich 3,82 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die Heimmannschaft befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den SC PREFA Lilienfeld weiter im Abstiegssog. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und Amaliendorf-Aalf. hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. Die Misere von Amaliendorf hält an. Insgesamt kassierte der SC Amaliendorf-Aalfang nun schon fünf Niederlagen am Stück.

Im Tableau hatte der Sieg des SC Lilienfeld keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs. Lilienfeld verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen.

Amaliendorf-Aalf. stellt sich am Freitag (20:00 Uhr) beim SK Eggenburg vor, drei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt der SC PREFA Lilienfeld den USC Stressler Seitenstetten.

2. Landesliga West: SC Amaliendorf-Aalfang – SC PREFA Lilienfeld, 1:6 (1:4)

88 Jovan Murisan 1:6

50 Patrick Schroffenauer 1:5

40 Musa Mustafi 1:4

39 Martin Nespor 1:3

27 Mohamed Gad El Rab El Sayed 0:3

17 Patrick Schroffenauer 0:2

13 Musa Mustafi 0:1

