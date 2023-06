Amaliendorf-Aalf. gelingt Überraschung beim SC Wieselburg

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:02

2. Landesliga West: Aus der eigenen Favoritenstellung konnte der SC Wieselburg gegen Amaliendorf-Aalf. kein Kapital schlagen und erlitt vor über 220 Zuschauern eine überraschende 2:3-Niederlage. Wer hätte das gedacht? Amaliendorf wuchs über sich hinaus und fügte Wieselburg eine Pleite zu. Im Hinspiel hatte der SC Raika TTI Group Wieselburg auswärts einen 2:0-Sieg verbucht.

Schon nach knapp 120 Sekunden ließen die Gastgeber den ersten Torschuss los. Eine starke Leistung zeigte Antonio Vidovic, der sich mit einem Doppelpack für den SC Amaliendorf-Aalfang beim Trainer empfahl (8./34.). Beim 1:0 übernahm er einen geblockten Schuss rund 25 Meter vor dem Tor, zog einfach mal und traf ins linke Kreuzeck. Beim 2:0 stieg er am höchsten und köpfte gegen die Laufrichtung des Keepers ein. Gabriel Hinterberger wurde im Strafraum angespielt, ließ seinen Gegenspieler im Eins-gegen-Eins alt aussehen, traf aus spitzem Winkel am Keeper vorbei und erzielte vor 221 Zuschauern das 1:2. Zur Pause behielt das Schlusslicht die Nase knapp vorn. Das 3:1 für Amaliendorf-Aalf. stellte erneut Vidovic sicher, der eine Falnke ungehindert per Kopf im kurzen Eck unterbringen konnte. In der 50. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Die Gäste verloren im Spielaufbau den Ball und liefen in einen Konter. Der Stanglpass wurde noch abgelegt und Filip Faletar verkürzte für den SC Wieselburg später in der 59. Minute auf 2:3. Am Ende punktete Amaliendorf dreifach bei den Gastgebern.

Matchwinner Vidovic sorgt für riesen Überraschung

Der Patzer von Wieselburg zog im Klassement keine Folgen nach sich. Erfolgsgarant des SC Raika TTI Group Wieselburg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 60 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die gute Bilanz des SC Wieselburg hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Wieselburg bisher 16 Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Der SC Amaliendorf-Aalfang muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit erschreckenden 76 Gegentoren stellen die Gäste die schlechteste Abwehr der Liga. Amaliendorf-Aalf. beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Der SC Raika TTI Group Wieselburg hat nächste Woche den SC Gmünd zu Gast. Am Samstag muss Amaliendorf vor heimischer Kulisse gegen den USC Schweiggers ran.

2. Landesliga West: SC Raika TTI Group Wieselburg – SC Amaliendorf-Aalfang, 2:3 (1:2)

59 Filip Faletar 2:3

50 Antonio Vidovic 1:3

46 Gabriel Hinterberger 1:2

34 Antonio Vidovic 0:2

8 Antonio Vidovic 0:1

