SC Wieselburg gewinnt Spitzenspiel beim USC Seitenstetten

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:05

2. Landesliga West: Rund 300 Besucher fanden sich in Seitenstetten ein, um dem Spiel der 23. Runde beizuwohnen. Der SC Wieselburg errang am Freitag einen 2:1-Sieg über den USC Seitenstetten. Hundertprozentig überzeugen konnte Wieselburg dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatte der Gast das heimische Publikum beglückt und mit 4:1 gewonnen.

Die Gastgeber hatten nach sechs Minuten mit einem Freistoß die erste gefährliche Szene im Spiel, doch Wieselburgs Keeper Dominic Gottsmann konnte stark parieren. David Zefi brachte Seitenstetten in der 24. Minute ins Hintertreffen, als er am Gegenspieler vorbei ging und von der linken Seite ins lange Eck traf. In Minute 33 verfehlte ein Kopfball der Gastgeber nur knapp sein Ziel. David Zefi führte den Ball im Konter an die Strafraumgrenze, setzte Gabriel Hinterberger ideal ein und der versenkte die Kugel zum 2:0 für den SC Raika TTI Group Wieselburg (34.). In Minute 42 vergaben die Heimsichen eine weitere gute Chance. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Ein Freistoß von der rechten Seite wurde von Andreas Eder in die Mitte gebracht und Alexander Hausberger köpfte für den USC Stressler Seitenstetten in der 78. Minute das erste Tor. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für den SC Wieselburg. Man hatte sich gegen den USC Seitenstetten durchgesetzt.

Wieselburg bleibt weiter im Titelrennen dabei

Trotz der Schlappe behält Seitenstetten den fünften Tabellenplatz bei. Das Heimteam verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und neun Niederlagen.

Wieselburg behauptet nach dem Erfolg über den USC Stressler Seitenstetten den dritten Tabellenplatz. 55 Tore – mehr Treffer als der SC Raika TTI Group Wieselburg erzielte kein anderes Team der 2. Landesliga West. Nur viermal gab sich der SC Wieselburg bisher geschlagen.

Mit insgesamt 48 Zählern befindet sich Wieselburg voll in der Spur. Die Formkurve des USC Seitenstetten dagegen zeigt nach unten.

Seitenstetten ist am Freitag (20:00 Uhr) beim USC Schweiggers zu Gast. Der SC Raika TTI Group Wieselburg wird am kommenden Montag vom SV Würmla empfangen.

2. Landesliga West: USC Stressler Seitenstetten – SC Raika TTI Group Wieselburg, 1:2 (0:2)

78 Alexander Hausberger 1:2

34 Gabriel Hinterberger 0:2

24 David Zefi 0:1

