Lilienfeld feiert gegen Ybbs klaren Heimerfolg

Details Montag, 14. August 2023 00:01

2. Landesliga West: Das Sonntagsspiel der 2. Landesliga West bestritten der SC Lilienfeld und der ASK Ybbs vor rund 150 Zuschauern. Die Heimelf behielt dabei klar die Oberhand. Mit 1:4 verlor der ASK Ybbs am vergangenen Sonntag deutlich gegen den SC Lilienfeld.

Die Anfangsphase war durch vorsichtiges Abtasten geprägt. Ein Gäste-Kopfball nach zwei Minuten sorgte für ein wenig Gefahr. In der zwölften Spielminute liefen gleich zwei Akteure der Heimelf auf den gegnerischen Torhüter zu, konnten diesen aber nicht überwinden. Der darauffolgende Eckball brachte dann die Führung. In der 13. Minute bejubelte Lilienfeld vor 150 Zuschauern einen Treffer. Ein kurz abgespielter Eckball kam im zweiten Versuch flach in die Mitte. Ionut-Eduard Soare kam eher zufällig an den Ball und stocherte diesen ins Tor – neuer Spielstand: 1:0. Nach einem Einwurf ließ sich die heimische Hintermannschaft überrumpeln und Christian Hackl nutzte die Chance für den ASK Bau Pöchhacker Ybbs und beförderte in der 28. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. In Minute 34 und 36 hatten die Gäste zwei aussichtsreiche Chancen, doch Lilienfeld-Keeper Haluk Göktas war auf seinem Posten, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Ausgleichstor von Hackl bleibt nur ein Ehrentreffer

Die erste Chance in Durchgang zwei hatten wieder die Gäste, doch mit vereinten Kräften konnte die Hintermannschaft der Gastgeber den Rückstand verhindern (48.). Safet Bajrami nutze dann einen Stellungsfehler seines gegenspielers, schlenzte den Ball mit viel Gefühl ins lange Eck und brachte dem SC PREFA Lilienfeld nach 53 Minuten die 2:1-Führung. Doch Ybbs blieb weiter gefährlich. Matteo Holzer zirkelte den Ball aus rund 16 Metern nur knapp am Kreuzeck vorbei (70.). Kurz darauf gelang den Gastgebern aber die Vorentscheidung. Eine Vier-gegen-Drei-Situation nutzte Lilienfeld und Karim Sallam erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 73 Minuten auf 3:1. Jovan Murisan setzte sich mit etwas Ballglück gegen zwei Gegenspieler durch und stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:1 für den SC Lilienfeld her (90.). Das Saisondebüt von Lilienfeld ist also gelungen. Der SC PREFA Lilienfeld hat den ASK Ybbs bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert.

Am kommenden Freitag trifft der SC PREFA Lilienfeld auf den SC Gmünd, der ASK Bau Pöchhacker Ybbs spielt tags darauf gegen den SV Würmla.

2. Landesliga West: SC PREFA Lilienfeld – ASK Bau Pöchhacker Ybbs, 4:1 (1:1)

90 Jovan Murisan 4:1

73 Karim Sallam 3:1

53 Safet Bajrami 2:1

28 Christian Hackl 1:1

13 IonuÈ?-Eduard Soare 1:0

