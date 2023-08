Herbe Schlappe für ASV Spratzern gegen Seitenstetten

Details Samstag, 12. August 2023 00:01

2. Landesliga West: Den Auftakt zur neuen Saison bestritten der Absteiger ASV Spratzern und der USC Seitenstetten vor rund 150 Besuchern. Mit einem 4:1-Erfolg im Gepäck ging es für den USC Seitenstetten vom Auswärtsmatch beim ASV Ofenbinder Spratzern in Richtung Heimat.

Die erste Chance im Spiel hatten die Gastgeber nach einem Fernschuss, der aber knapp das Ziel verfehlte. Die Gäste jubelten nach gut 35 Minuten über die vermeintliche Führung, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Dominik Kammerhofer für Seitenstetten zur Führung (43.), nachdem er einen Querpass im Tor unterbrachte. Nur wenige Augeblicke vor dem Pausenpfiff vergaben die Gäste ihre nächste Topchance (45+2.). Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Seitenstetten klarer Sieger

Der ASV Spratzern geriet deutlicher in Rückstand, als der USC Stressler Seitenstetten durch Bernhard Hörmann auf 2:0 erhöhte (57.). In der 72. Minute legte Jonas Rittmannsperger zum 3:0 zugunsten des USC Seitenstetten nach. Ein erkämpfter Ball brachte eine Überzahl vor dem Tor des ASV Spratzern. Zunächst wollte der Ball nicht ins Tor, doch Jonas Rittmannsperger versenkte den vierten versuch doch noch im Tor. Nach 79 Minuten beförderte Spratzern das Leder zum 1:3 ins gegnerische Netz. Filip Markovic wurde per "Fersler" in Abschlussposition gebracht und ließ sich diese Chance aus kurzer Distanz nicht mehr nehmen. Mit einem platzierten Schuss zum 4:1 sicherte Kammerhofer Seitenstetten nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (88.). Am Ende verbuchte der USC Stressler Seitenstetten gegen den ASV Ofenbinder Spratzern die maximale Punkteausbeute.

Während der ASV Spratzern am kommenden Samstag den SC Herzogenburg empfängt, bekommt es der USC Stressler Seitenstetten am selben Tag mit dem SC Rabenstein zu tun.

2. Landesliga West: ASV Ofenbinder Spratzern – USC Stressler Seitenstetten, 1:4 (0:1)

88 Dominik Kammerhofer 1:4

79 Filip Markovic 1:3

72 Jonas Rittmannsperger 0:3

57 Bernhard Hoermann 0:2

43 Dominik Kammerhofer 0:1

