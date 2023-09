Haringsee II beim USC Neuruppersdorf im Torrausch

Details Sonntag, 10. September 2023 00:01

Bezirksklasse Weinviertel: Etwa 50 Fans beobachteten das Spiel der 5. Runde. Der USC Neuruppersdorf kam gegen die Reserve von Haringsee mit 1:6 unter die Räder. Auf dem Papier ging Haringsee II als Favorit ins Spiel gegen Neuruppersdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Benjamin Haindl brachte den USC Neuruppersdorf in der 13. Minute ins Hintertreffen. Haringsee II schwächte sich schon früh, als Willem Harbers mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (26.). Aber in der gleichen Minute sah auch Neuruppersdorfs Mohammad-Deiaa Alhasan Rot. Zur Pause reklamierte der Gast eine knappe Führung für sich.

Eigentor als Vorentscheidung

Das 2:0 von Haringsee II bejubelte Michael Wogowitsch (46.). Haringsee II baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Denny Hlina beförderte den Ball in der 48. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Haringsee II auf 3:0. Thomas Jukl (51.) und Thomas Brantner (60.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von Haringsee II. Enis Govedari erzielte in der 66. Minute den Ehrentreffer für Neuruppersdorf. Brantner besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für Haringsee II (86.). Haringsee II überrannte den USC Neuruppersdorf förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Vollstreckerqualitäten demonstrierten die Gastgeber bislang noch nicht. Der Angriff von Neuruppersdorf ist mit zwei Treffern der erfolgloseste der Bezirksklasse Weinviertel.

In dieser Saison sammelte Haringsee II bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Nach der klaren Niederlage gegen Haringsee II ist der USC Neuruppersdorf weiter das defensivschwächste Team der Bezirksklasse Weinviertel. Haringsee II führt mit sechs Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Abstiegssorgen von Neuruppersdorf sind nach der klaren Niederlage größer geworden.

Während der USC Neuruppersdorf am kommenden Samstag den UFC Gnadendorf empfängt, bekommt es Haringsee II am selben Tag mit dem USC Schletz zu tun.

Bezirksklasse Weinviertel: USC Neuruppersdorf – Haringsee II, 1:6 (0:1)

86 Thomas Brantner 1:6

66 Enis Govedari 1:5

60 Thomas Brantner 0:5

51 Thomas Jukl 0:4

48 Eigentor durch Denny Hlina 0:3

46 Michael Wogowitsch 0:2

13 Benjamin Haindl 0:1

