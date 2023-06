Großkadolz gewinnt Spitzenspiel gegen Haugsdorf

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:07

Bezirksklasse Weinviertel: Der SC Großkadolz gab auch im vorletzten Saisonspiel eine gute Figur ab und gewann vor 100 Besuchern mit 3:1 gegen den AFC Haugsdorf. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Großkadolz heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte Großkadolz einen 2:0-Sieg für sich verbucht.

Das 1:0 war das Verdienst von Roman Zahoran. Er war vor 100 Zuschauern in der 15. Minute zur Stelle. Aus der Ruhe ließ sich Haugsdorf nicht bringen. Raimund Chmela erzielte wenig später den Ausgleich (16.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Pavel Meissner in der 26. Minute zum 2:1. Der AFC Haugsdorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Referee Josef Rath beide Teams mit der knappen Führung für den SC Großkadolz in die Kabinen. Zu allem Überfluss musste Patrik Messmer von Haugsdorf mit Gelb-Rot vom Platz (58.). Mit dem 3:1 sicherte Meissner Großkadolz nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (64.). Großkadolz-Akteur Can Güler sah in Minute 89 noch die Gelb-Rote Karte (Foul). Am Ende behielt der SC Großkadolz gegen den AFC Haugsdorf die Oberhand.

Großkadolz steht nach 20 Spielen auf Rang eins und kann selbstbewusst auf das kommende Fußballjahr schauen. Das Heimteam schoss in dieser Spielzeit Tore am laufenden Band und kommt jetzt zum Saisonabschluss auf sagenhafte 137 Treffer. 20 Spiele und keine einzige Niederlage! Der SC Großkadolz blickt auf eine tolle Saisonbilanz von 18 Siegen und zwei Unentschieden. Mit einem tollen Saisonendspurt zeigte Großkadolz, dass man sich die Platzierung klar verdient. So lautet die Bilanz der letzten fünf Spiele 13 Punkte.

Nach allen 21 Spielen steht Haugsdorf auf dem dritten Tabellenplatz. Im Saisonverlauf holte der Gast bisher 17 Siege und ein Remis und musste nur vier Niederlagen hinnehmen.

Der SC Großkadolz ist am kommenden Donnerstag zu Gast beim UFC Michelstetten.

Bezirksklasse Weinviertel: SC Großkadolz – AFC Haugsdorf, 3:1 (2:1)

64 Pavel Meissner 3:1

26 Pavel Meissner 2:1

16 Raimund Chmela 1:1

15 Roman Zahoran 1:0

