FC Neudorf: „Das denkt sich jeder Verein, aber niemand spricht es aus“

Details Donnerstag, 03. August 2023 11:47

Der FC Neudorf spielte in der über weite Strecken verrückten Vorsaison der Gebietsliga Nord/Nordwest eine wirklich gute Rolle, schloss letztlich auf Platz vier ab, auf den Meistertitel fehlten nur sechs Zähler. Für die in Kürze startende neue Spielzeit werden die Karten freilich wieder neu gemischt, in Neudorf strebt man legitimerweise jedoch eine erneute Präsenz auf den vorderen Plätzen der Staffel an. Ligaportal durfte mit Gerald Legat, dem Sportmanager des Vereins, über die Vorbereitung, Schwerpunkte sowie die Ziele der Neudorfer plaudern.

Ligaportal: Herr Legat, wie schätzen Sie bis dato die Vorbereitung der Mannschaft ein?

Gerald Legat: Man muss zufrieden sein. Die Sommervorbereitung ist immer so eine Geschichte, weil sie ziemlich kurz ist und die Burschen ja auch Urlaub haben wollen, wir sind aber zufrieden, haben eine hohe Beteiligung, die Jungs ziehen kräftig mit, absolvieren das Programm, das ihnen der Trainer vorgibt. Man muss wirklich zufrieden sein.

Ligaportal: Wie verhält es sich mit den Neuzugängen, helfen sie euch weiter?

Gerald Legat: Ja, auf alle Fälle werden sie uns helfen. Wir haben auf der Tormannposition reagieren müssen aufgrund eines Kreuzbandrisses. Hier kommen zwei junge Torleute nach, und als Backup konnten wir mit Petr Chvojka einen Spieler aus Tschechien verpflichten, der auch Tormanntrainer bei einem Bundesligisten ist. Elias Fritz ist aber die Nummer eins, Chvojka hilft uns eben rein im Fall der Fälle. Ebersberger hat sich sehr gut eingefügt, ihn haben wir eh gekannt. Er hatte auch andere Angebote, hat sich aber für uns entschieden, passt vom Charakter her voll zu uns. Böhler ist ein Eigengewächs, der zuletzt sein Glück in Mistelbach versucht hat.

Ligaportal: Welche Schwerpunkte werden derzeit in der Trainingsarbeit gesetzt?

Gerald Legat: Ich sage jetzt sarkastisch, es wäre nicht schlecht, wenn wir das Elfmeterschießen trainieren, das hat uns in der Vorsaison einen besseren Platz gekostet, auch in der Vorbereitung ist das weitergegangen, aber Spaß beiseite, die nächsten werden wir reinhauen, davon gehe ich aus. Arbeit gibt es natürlich immer welche, als Amateurtruppe können wir uns immer verbessern, sei es im taktischen oder körperlichen Bereich.

Ligaportal: Wie lauten die Ziele für die kommende Spielzeit?

Gerald Legat: Wir wollen auf alle Fälle wieder den gleichen Rang erreichen wie beim letzten Mal und vorne mitmischen, das wäre das Ziel, das sich jeder Verein denkt, aber niemand spricht es aus. Bei einem Bewerb spiele ich natürlich mit, damit ich Erster werde, aber wir wissen natürlich, dass das verdammt hart ist und die Liga so ausgeglichen ist.

Ligaportal: Was steht aktuell in Neudorf noch an?

Gerald Legat: Am Wochenende haben wir unser obligatorisches Wiesenfest, welches wir schon seit 30 Jahren feiern. Das geht von Freitag bis Sonntag, mit Disko-Abend, Schlagermusik und am Sonntag dann einem böhmischen Frühschoppen. Für Speis und Trank ist gesorgt. Am Freitag testen wir gegen Retz, am Samstag spielen alle Jugendmannschaften Testspiele, da ist in den nächsten Tagen einiges los am Sportplatz.

