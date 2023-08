SC Neusiedl/Zaya startet der Liebe wegen verspätet in die Saison, Rangverbesserung als Ziel

Details Mittwoch, 16. August 2023 13:44

Seit vergangenem Wochenende rollt auch in der Gebietsliga Nord/Nord-West wieder der Ball. Der SC Neusiedl an der Zaya scheint jedoch bis dato noch in keiner Ergebnisliste auf. Grund ist eine Hochzeit, deretwegen man den Auftakt mit Einwilligung der gegnerischen Mannschaft nach hinten verlegen konnte. Die neue Saison beginnt für die Elf von Trainer Robert Lesdedaj am kommenden Wochenende mit einem Spiel gegen den SC Leopoldsdorf. Ligaportal hat mit ebenjenem Coach gesprochen.

SC Neusiedl an der Zaya liebäugelt mit einer Verbesserung der Platzierung

Der SC Neusiedl an der Zaya hat in der abgelaufenen Spielzeit in der Regel recht ordentlich performt und am Ende einen guten siebten Rang belegt. Von Belang ist das Ausgraben dieser Statistik vor allem im Hinblick auf das Saisonziel, welches uns Coach Robert Lesdedaj verrät. „Das Ziel des Vereins, beziehungsweise auch jenes von uns als Team, ist es, dass wir uns platzierungsmäßig verbessern. Wenn mehr dabei herausschaut, sagen wir auch nicht nein, Priorität hat aber, das wir die Platzierung verbessern.“ Nachsatz: „Die Top fünf wären schon eine gute Sache.“

Für den SC Neusiedl ist es – von außen betrachtet - gewiss kein Vorteil, noch kein Meisterschaftsspiel in den Beinen zu haben, der Gegner – SC Leopoldsdorf im Marchfeld – konnte sich hingegen mit einem 5:1-Kantersieg über Tulln bereits warmschießen. Den Gegner kennt man jedoch gut. „Man wird wirklich schauen müssen, dass man 90 Minuten Gas gibt, sonst wird es in Leopoldsdorf ganz schwierig. Sie sind einer der Geheimfavoriten, wir wissen jedenfalls, was auf uns zukommt. Sie sind eine sehr gut eingestellte Mannschaft, das hat man schon in der ersten Runde gesehen. Es wird schwierig, aber wir sind vorbereitet und werden unser Bestes geben“, sagt Lesdedaj.

Start der neuen Saison als heißer Tanz oder Liebe auf den ersten Blick?

Er sieht ASV Hohenau und SC Lassee – die in der ersten Runde gleich direkt aufeinandertrafen – in dieser Saison als die großen Favoriten, nennt aber auch den kommenden Gegner Leopoldsdorf als Geheimfavoriten. „Die Liga rückt jedenfalls zusammen, auch die Amateur-Teams sind sehr stark. Es wird sehr spannend werden.“

Der Grund für die Verschiebung des Auftaktspiels gegen Marchegg ist jedenfalls ein nachvollziehbarer beziehungsweise sehr menschlicher – konkret eine Hochzeit. „Wir hatten eine Hochzeit, aufgrund derer einige Spieler gefehlt haben. Marchegg ist uns entgegengekommen, auch sie hatten noch Urlaube, sodass es für beide gepasst hat“, klärt Lesdedaj auf. Es wird sich weisen, ob die Gebietsliga-Saison 2022/23 aus Sicht des SC Neusiedl an der Zaya eine Liebe auf den ersten Blick darstellt.

