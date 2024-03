Nach 0:1: Hohenau überrollt SC Marchegg

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 04:15

Gebietsliga Nord/Nordwest: 110 Besucher kamen in das Franz-Mittermayer-Stadion nach Marchegg. Hohenau erreichte einen 5:1-Erfolg beim SC Marchegg. Der ASV Hohenau setzte sich standesgemäß gegen Marchegg durch. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Hohenau einen knappen 3:2-Sieger.

Hohenaus Lukas Stetter hatte schon in Minute neun die erste Chance im Spiel. Doch der erste Treffer sollte den Gastgebern gelingen. Die Führung des SC mapo Marchegg stellte Lubomir Gogolak sicher. Der Angreifer traf vor 110 Zuschauern ins Kreuzeck zum 1:0. Doch die Gäste zeigten sich keineswegs geschockt und antworteten praktisch im Gegenzug. Mensur Kurtisi schockte das Heimteam und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den ASV Hohenau (22./33.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Maurice Kiss das 3:1 für Hohenau (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Hohenau ließ nichts mehr anbrennen

Erst in der Schlussphase machten die Gäste endgültig alles klar. Für das 4:1 des ASV Hohenau sorgte Manuel Kegler, der in Minute 70 zur Stelle war. Manuel Tuczai stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:1 für die Gäste her (86.). Am Ende verbuchte Hohenau gegen den SC Marchegg einen Sieg.

Marchegg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt der SC mapo Marchegg weiter im Schlamassel. Der SC Marchegg schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 40 Gegentore verdauen musste. Nun musste sich Marchegg schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Mit dem Gewinnen tut sich der SC mapo Marchegg weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SC Marchegg festigte der ASV Hohenau den vierten Tabellenplatz. Sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Hohenau derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim ASV Hohenau noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Nächster Prüfstein für Marchegg ist der SC Leopoldsdorf/Mfd. (Samstag, 16:30 Uhr). Hohenau misst sich am selben Tag mit dem SK Raika Ernstbrunn (19:30 Uhr).

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC mapo Marchegg – ASV Hohenau, 1:5 (1:3)

86 Manuel Tuczai 1:5

70 Manuel Kegler 1:4

43 Maurice Kiss 1:3

33 Mensur Kurtisi 1:2

22 Mensur Kurtisi 1:1

20 Lubomir Gogolak 1:0

