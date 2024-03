Leobendorf II kämpft sich zum Punkt beim FC Tulln

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 04:20

Gebietsliga Nord/Nordwest: Auf dem Papier hatte der FC Tulln im Vorfeld der Partie gegen die Reserve des SV Leobendorf wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste der FC Tulln sich vor über 110 Zuschauern jedoch überraschend mit einem 2:2-Unterschieden zufriedengeben. Die Wetten standen zwar zugunsten des FC Tulln. Der Favorit heimste die Lorbeeren aber nicht ein. Die Gastgeber hatten Leobendorf II im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 6:1 gesiegt.

Die Heimelf legte los wie die Feuerwehr. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der FC Tulln bereits in Front. Fabian Zahrl markierte in der dritten Minute die Führung. Der FC Tulln machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Okan Yilmaz (7.). Bevor es in die Pause ging, hatte Tomislav Kraljevic noch per Freistoß das 1:2 des SV Leobendorf II parat (45.). Thomas Stift glich nur wenig später für Leobendorf II aus (45+2.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Kurz bevor der Schlusspfiff ertönte, bekam Andreas Dober vom FC Tulln noch die Ampelkarte vom Schiedsrichter zu sehen (90.). Die Erwartung der Zuschauer an die zweite Hälfte dürfte groß gewesen sein, doch sie wurde enttäuscht: Weitere Tore blieben aus und so trennten sich der FC Tulln und der SV Leobendorf II remis.

Leobendorf II weiter Schlusslicht

Beim FC Tulln präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt der FC Tulln den dritten Platz in der Tabelle ein. Der FC Tulln verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Sieben Spiele ist es her, dass der FC Tulln zuletzt eine Niederlage kassierte.

Mit lediglich sieben Zählern aus 15 Partien steht Leobendorf II auf dem Abstiegsplatz. Mit 44 Toren fing sich der Gast die meisten Gegentore in der Gebietsliga Nord/Nordwest ein. Einen Sieg, vier Remis und zehn Niederlagen hat der SV Leobendorf II momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei Leobendorf II. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Am kommenden Freitag trifft der FC Tulln auf den FC PVT Neudorf, der SV Leobendorf II spielt am selben Tag gegen den SC Neusiedl/Zaya.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Tulln – SV Leobendorf II, 2:2 (2:2)

47 Thomas Stift 2:2

45 Tomislav Kraljevic 2:1

7 Okan Yilmaz 2:0

3 Fabian Zahrl 1:0

Details

