Mannsdorf-Großenzersdorf KM II schießt SC Marchegg ab

Details Sonntag, 28. April 2024 01:48

Gebietsliga Nord/Nordwest: Etwa 70 Besucher kamen zu diesem Spiel der 20. Runde. Der SC Marchegg kam gegen die Zweitvertretung von Mannsdorf-Großenzersdorf KM mit 0:5 unter die Räder. Damit wurde der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten des Gastgebers ausgegangen.

Schon nach drei Minuten fanden die Gastgeber die erste Topchance vor.

Eine riesige Torchance für die Nr.10 jedoch hält der Golie vom Sc Marchegg den Ball fest! Schirissindwichtig, Ticker-Reporter

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Gastgeber drehen nach der Pause auf

Die zweite Halbzeit begann praktisch mit einer Verletzungsunterbrechung (51.).

Sc Marchegg der Torwart liegt nach einem Zusammenprall mit einem Gegner am Boden und muss behandelt werden. Schirissindwichtig, Ticker-Reporter

Lirian Sejdini brach für Mannsdorf-Großenzersdorf KM II den Bann und markierte in der 61. Minute die Führung. Malek Bouazizi versenkte die Kugel zum 2:0 für den Mannsdorf-Großenzersdorf KM II (68.). Die Heimelf legte in den Schlussminuten noch weiter nach.

Tor, Toor, Tooor für Mannsdorf-Großenzersdorf KM II zum 3:0 Nr. 19 Yasin Kirimli lässt zwei Gegenspieler aussteigen und schießt den Ball platziert in die rechte untere Ecke! Schirissindwichtig, Ticker-Reporter

Für das 3:0 von Mannsdorf-Großenzersdorf KM II sorgte Yasin Kirimli, der in Minute 81 zur Stelle war. Den Vorsprung des Mannsdorf-Großenzersdorf KM II ließ Marcel Thomas Heiden in der 90. Minute anwachsen. Auch in der Nachspielzeit kannte Mannsdorf-Großenzersdorf KM II keine Gnade. Adin Grabovac markierte den fünften Treffer (93.). Letztlich feierte der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II gegen Marchegg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Im Tableau hatte der Sieg von Mannsdorf-Großenzersdorf KM II keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Mit dem Sieg baute Mannsdorf-Großenzersdorf KM II die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II elf Siege, zwei Remis und kassierte erst sieben Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über den SC mapo Marchegg ist der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II weiter im Aufwind.

Der SC Marchegg bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Mit nur 22 Treffern stellen die Gäste den harmlosesten Angriff der Gebietsliga Nord/Nordwest. Nun musste sich Marchegg schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SC mapo Marchegg die dritte Pleite am Stück.

Mannsdorf-Großenzersdorf KM II tritt am kommenden Samstag beim SC Leopoldsdorf/Mfd. an, der SC Marchegg empfängt am selben Tag den SC Lassee.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Mannsdorf-Großenzersdorf KM II – SC mapo Marchegg, 5:0 (0:0)

93 Adin Grabovac 5:0

90 Marcel Thomas Heiden 4:0

81 Yasin Kirimli 3:0

68 Malek Bouazizi 2:0

61 Lirian Sejdini 1:0

