Spektakulärer Sieg: FC Tulln triumphiert über SC Prottes mit 7:3

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:18

In einem fesselnden Schlagabtausch setzte sich der FC Tulln mit einem beeindruckenden 7:3 gegen den SC Prottes durch. Der Spieltag bot den Zuschauern eine Achterbahn der Emotionen, mit einem Spiel, das an Spannung und Torreichtum kaum zu überbieten war. Die Tullner bewiesen ihre Überlegenheit in einem Match, das sich durch hohe Dynamik und bemerkenswerte Momente auszeichnete.

Ein fulminanter Start für den FC Tulln

Die Partie begann dynamisch mit dem Anpfiff, und es dauerte nicht lange, bis der FC Tulln seine Ambitionen klar machte. Bereits in der 6. Minute erzielte Robin Josefik das erste Tor für die Tullner, was den Ton für das restliche Spiel setzte. Die Tullner bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus, mit einem zweiten Tor durch Fabio Fiedler in der 20. Minute, der sich als Schlüsselspieler des Matches herausstellen sollte. Jan Feldmann steuerte in der 30. Minute das dritte Tor bei, bevor Fabio Fiedler in der 39. Minute erneut traf und die Führung auf 4:0 ausbaute. Kurz vor der Halbzeitpause gelang dem SC Prottes durch Nik Ablinger ein Treffer, der den Halbzeitstand auf 4:1 setzte.

Zweite Halbzeit: Tore am laufenden Band

Die zweite Halbzeit ließ nicht lange auf sich warten, um die Fans erneut zu begeistern. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Fabio Fiedler in der 47. Minute das Torekonto des FC Tulln auf 5:1. Doch der SC Prottes zeigte sich kämpferisch und erzielte durch Nik Ablinger in der 50. Minute das zweite Tor. Die Tullner ließen sich jedoch nicht beirren und fanden in der 61. Minute durch Robin Josefik zum 6:2. Der SC Prottes bewies erneut seinen Kampfgeist mit einem Tor durch Robin Josefik in der 82. Minute, doch der FC Tulln setzte mit einem Tor durch Georg Pratsch in der 84. Minute den Schlusspunkt zum 7:3.

Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem triumphalen Sieg für den FC Tulln, der seine Stärke und Entschlossenheit unter Beweis stellte. Die Partie war geprägt von strategischem Geschick, bemerkenswerten Einzelleistungen und einer Torflut, die die Fans begeisterte. Der FC Tulln bestätigte seine Vormachtstellung in einem Spiel, das in Erinnerung bleiben wird.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Tulln : Prottes SC - 7:3 (4:1)

84 Georg Pratsch 7:3

82 Robin Josefik 7:2

61 Robin Josefik 6:2

50 Nik Ablinger 5:2

47 Fabio Fiedler 5:1

45 Nik Ablinger 4:1

39 Fabio Fiedler 4:0

30 Jan Feldmann 3:0

20 Fabio Fiedler 2:0

6 Robin Josefik 1:0

