FC Tulln weist FC Neudorf in die Schranken

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:50

Gebietsliga Nord/Nordwest: Auf dem Papier der Favorit, auf dem Platz der Unterlegene: der FC Radio CD Neudorf patzte beim FC Tulln überraschend deutlich mit 0:3. Mit breiter Brust war der FC Radio CD Neudorf zum Duell mit dem FC Tulln angetreten – der Spielverlauf ließ beim FC Neudorf jedoch Ernüchterung zurück.

Tarik Arnautovic nutzte die Chance für den FC Tulln und beförderte in der 36. Minute das Leder vor rund 150 Besuchern zum 1:0 ins Netz. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Heimmannschaft, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Tulln stößt Neudorf vom Thron

Für das 2:0 des FC Tulln zeichnete Kaito Kurokawa verantwortlich (82.). Der FC Tulln überwand den gegnerischen Schlussmann durch einen Treffer von Armin Arnautovic zum 3:0 (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem FC Tulln am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den FC Neudorf.

Der FC Tulln sprang mit diesem Erfolg auf den fünften Platz. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des FC Tulln bei. Der FC Tulln ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach acht gespielten Runden gehen bereits 18 Punkte auf das Konto des FC Radio CD Neudorf und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des FC Radio CD Neudorf.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Tulln – FC Radio CD Neudorf, 3:0 (1:0)

36 Tarik Arnautovic 1:0

82 Kaito Kurokawa 2:0

89 Armin Arnautovic 3:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!