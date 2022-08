Neusiedl/Zaya dreht das Spiel gegen den SK Wullersdorf in der Schlussphase

Details Samstag, 20. August 2022 04:34

Gebietsliga Nord/Nordwest: Der Aufsteiger aus Neusiedl/Zaya startete mit einer klaren Niederlage bei Klosterneuburg in die neue Saison. Auch der SK Wullersdorf musste in Runde 1 eine Niederlage einstecken. Der SK Miet-Tech Wullersdorf kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es vor fast 150 Zuschauern eine 1:3-Pleite.

Die Gäste kamen zu Beginn des Spiels gefährlich vor das Tor des SC Neusiedl/Zaya. Julian Rohrer nutzte die Chance für das Schlusslicht und beförderte in der 13. Minute das Leder mit einem abgefälschtem Schuss zum 1:0 ins Netz. Es entwickelte sich eine ruppige Partie, doch die Führung der Gäste war nicht unverdient. Komfortabel war die Pausenführung des Gasts nicht, aber immerhin ging der SK Wullersdorf mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Neusiedl dreht auf

In Minute 51 rettete die Querlatte, nach einem Kopfball von Philipp Scsepka für die Gäste. Das war wohl der Wachmacher für die Hausherren, die nun ihr Offensivspiel forcierten. Markus Ohler ließ sich in der 66. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den SC Neusiedl/Zaya. Danach versuchten die Gäste mit gedunder Härte dagegen zu halten. Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Oliver Straka, der in der 82. Minute zur Stelle war und einen schnellen Konter zum 2:1 abschließen konnte. Kurz vor Schluss traf Lazar Miletic mit einem Lupfer über den Keeper zum 3:1 für Neusiedl/Z (94.). Als der Referee die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte der SC Neusiedl/Zaya die drei Zähler unter Dach und Fach.

Für Neusiedl/Z steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher eine Niederlage aufwies. Mit drei Punkten im Gepäck verließ der SC Neusiedl/Zaya die Abstiegsplätze und belegt jetzt den achten Tabellenplatz.

Aus insgesamt 26 Matches holte Wullersdorf in der letzten Spielzeit 54 Punkte und stand damit schlussendlich auf Platz zwei. Nun steht man nach zwei Spielen ohne Punkte auf Rang 12.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Neusiedl/Zaya – SK Miet-Tech Wullersdorf, 3:1 (0:1)

94 Lazar Miletic 3:1

82 Oliver Straka 2:1

66 Markus Ohler 1:1

13 Julian Rohrer 0:1