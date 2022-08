Heimsieg gegen Mannsdorf-G. II: Klosterneuburg krallt sich die Tabellenspitze

Details Samstag, 20. August 2022 04:42

Gebietsliga Nord/Nordwest: Der FC Klosterneuburg startete mit einem 3:0-Sieg gegen Aufsteiger Neusiedl/Zaya in die neue Saison. Die Zweitvertretung des Mannsdorf-Großenzersdorf KM hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 1:2-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Die Gäste kamen nach einer guten Viertelstunde zu einem Elfmeter. Julian Velisek brachte mit dem Strafstoß die Gäste in der 17. Minute vor rund 70 Fans in Front. Doch Klosterneuburg zeigte sich keineswegs geschockt und kam ins Spiel zurück. Sebastian Spiess nutzte die Chance für den FC Klosterneuburg und beförderte in der 25. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Platzverweis und Niederlage

Stefan Gratt von Mannsdorf-Großenzersdorf II sah nach Kritik an einer Schiedsrichterentscheidung die Gelb-Rote Karte (65.). Klosterneuburg nutzte die Überzahl prompt aus. Murat Bora witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für Klosterneuburg ein (68.). In den 90 Minuten waren die Gastgeber im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Mannsdorf-Großenzersdorf KM II und fuhren somit einen 2:1-Sieg ein.

Am Ende der vergangenen Saison hatte der FC Klosterneuburg 40 Punkte inne und erreichte damit den vierten Rang. Die drei ergatterten Zähler machten Klosterneuburg bis auf Weiteres zum Primus der Gebietsliga Nord/Nordwest.

Aus insgesamt 26 Matches holte der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II in der letzten Spielzeit 37 Punkte und stand damit schlussendlich auf Platz sechs.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Klosterneuburg – Mannsdorf-Großenzersdorf KM II, 2:1 (1:1)

68 Murat Bora 2:1

25 Sebastian Spiess 1:1

17 Julian Velisek 0:1