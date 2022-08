Handl trifft dreifach: SK Ernstbrunn deklassiert Laa/Thaya

Details Samstag, 27. August 2022 04:39

Gebietsliga Nord/Nordwest: Rund 300 Besucher wurden in Laa an der Thaya am Sportplatz gezählt, als der SK Ernstbrunn zu Gast war. Dabei gab es für den SC Laa/Thaya aber ein Debakel. Der SK Ernstbrunn erteilte Laa/Thaya eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Ernstbrunn.

Der SK Raika Ernstbrunn ging durch David Handl schon in der elften Minute in Führung. In Minute 17 hätte Handl beinahe auf 2:0 erhöht, doch Laas Keeper Jakub Konvalina konnte den Schuss halten. Jan Malik schoss dann aber die Kugel zum 2:0 für die Gäste über die Linie (21.), nachdem Konvalina den vorangegangenen Elfmeter abwehren konnte. Kurz vor der Pause sah Laas Lukas Jacko noch wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (43.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Handl das Um und Auf

Die erste Großchance in der zweiten Halbzeit hatte wieder Handl, dessen Schuss Konvalina abermals parieren konnte. In den letzten Minuten ging es dann aber Schlag auf Schlag. Für ruhige Verhältnisse sorgte Handl, als er das 3:0 für den SK Ernstbrunn besorgte (83.). Den Vorsprung des Ligaprimus ließ Philipp Hackl in der 89. Minute anwachsen. Auch in der Nachspielzeit kannte Ernstbrunn keine Gnade. Handl markierte den fünften Treffer (92.). Der SK Raika Ernstbrunn überrannte den SC Laa/Thaya förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für Laa/Thaya wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem elften Rang steht. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SK Ernstbrunn einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Der SC Laa/Thaya tritt kommenden Samstag, um 18:00 Uhr, beim FC PVT Neudorf an. Einen Tag später empfängt Ernstbrunn den ASV Hohenau.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Laa/Thaya – SK Raika Ernstbrunn, 0:5 (0:2)

92 David Handl 0:5

89 Philipp Hackl 0:4

83 David Handl 0:3

21 Jan Malik 0:2

11 David Handl 0:1