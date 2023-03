Der SC Prottes verschärft die Krise beim SC Laa/Thaya

Details Samstag, 25. März 2023 23:17

Gebietsliga Nord/Nordwest: Der SC Prottes setzte sich vor heimischer Kulisse und etwa 120 Zuschauern standesgemäß gegen den SC Laa/Thaya mit 5:1 durch. Damit wurde der Prottes SC der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel hatte Laa/Thaya für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SC Prottes bereits in Front. Stefan Krickl markierte in der fünften Minute die Führung. In Minute 21 bejubelte der Gastgeber das 2:0 durch Patrick Pöschl. Kurz vor der Pause traf Dominik Goisauf für den SC Prottes (44.) zum 3:0. Der Prottes SC hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Nach der Pause ging es so weiter. Mit dem 4:0 durch Michal Lörinczi für den SC Prottes war das Spiel eigentlich schon entschieden (46.). Petr Kirschner erzielte in der 71. Minute den Ehrentreffer für den SC Laa/Thaya. Richard Hrebacka besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den Prottes SC (79.). Am Ende kam der SC Prottes gegen Laa/Thaya zu einem verdienten Sieg.

Für Laa/Thaya wird es immer enger

Durch den Erfolg verbesserte sich der SC Prottes im Klassement auf Platz sechs. Der Prottes SC verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Die letzten Resultate des SC Prottes konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Mit lediglich vier Zählern aus 14 Partien steht der SC Laa/Thaya auf dem Abstiegsplatz. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Gasts im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 48 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Gebietsliga Nord/Nordwest. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Laa/Thaya alles andere als positiv. Der SC Prottes hat die Krise des SC Laa/Thaya verschärft. Laa/Thaya musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Die Defensivleistung des SC Laa/Thaya lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den Prottes SC offenbarte Laa/Thaya eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Nächster Prüfstein für den SC Prottes ist der ASV Hohenau (Samstag, 19:30 Uhr). Der SC Laa/Thaya misst sich am selben Tag mit dem SC Leopoldsdorf/Mfd. (16:30 Uhr).

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Prottes – SC Laa/Thaya, 5:1 (3:0)

79 Richard Hrebacka 5:1

71 Petr Kirschner 4:1

46 Michal Loerinczi 4:0

44 Dominik Goisauf 3:0

21 Patrick Poeschl 2:0

5 Stefan Krickl 1:0

