USV Groß Gerungs: "Wer das nicht weiß, braucht sich gar nicht die Schuhe anzuziehen"

Details Dienstag, 16. Mai 2023 12:05

Als Sechster der Herbsttabelle in die Rückrunde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel gestartet, ging es für den USV Groß Gerungs im Verlauf des Frühjahrs um zwei Plätze zurück, man hat gegenüber dem unmittelbaren Umfeld jedoch noch eine Partie in der Hinterhand. Aufgrund der Tatsache, dass man seit dem Jahreswechsel nur vier Punkte geholt hat, muss man den Blick sicherheitshalber auch noch nach hinten richten, man ist, was den Abstiegskampf betrifft, jedoch nach wie vor in einer recht guten Position. Wir haben uns mit Sektionsleiter Martin Faltin unterhalten.

Ligaportal.at: Herr Faltin, wie ordnen Sie die bisherige Rückrunde ein?

Martin Faltin: Wir haben doch einige Verletzte, jetzt auch viele junge Spieler in der Mannschaft sowie einige Akteure, die außer Form sind, dazu erst vier Punkte geholt. Das waren ein Sieg und ein Unentschieden in St. Bernhard. Das ist nicht unbedingt viel, es schiebt sich in der Tabelle alles ein wenig zusammen, wir sind aber guter Dinge, haben jetzt Traismauer am Donnerstag, mal schauen, wie es uns dabei geht. Das Frühjahr ist im Moment sehr durchwachsen, wenn es läuft, weiß man nicht wieso, wenn es nicht läuft, weiß man auch nicht immer unbedingt, warum. Wir müssen das Beste daraus machen, weiterkämpfen, das ist das Wichtigste. Wir werden schon drinbleiben, das ist unser Ziel, dann wollen wir schauen, dass wir uns neu sortieren können und sehen, was wir am Spielersektor tun können, große Sprünge werden es nicht sein.

Ligaportal.at: Sie haben es schon angedeutet, Ziel ist klipp und klar der Nichtabstieg?

Martin Faltin: Einfach der Klassenerhalt, wir wollen drinbleiben, schauen, dass wir noch fünf, sechs Punkte oder mehr machen, um damit nichts mehr zu tun zu haben. Die Mannschaften auf den hinteren Rängen machen alle Punkte.

Ligaportal.at: Wie ist aktuell die Stimmung in der Mannschaft?

Martin Faltin: Die Stimmung ist gut, natürlich ist sie besser, wenn du gewinnst, du spielst dann auch ganz anders. Man macht ja niemandem einen Vorwurf, die wollen eh gewinnen, aber wenn es nicht unbedingt läuft, dann wird natürlich auch einiges diskutiert und angesprochen, aber das ist ganz normal, das ist im Job sowie in anderen Branchen ja auch so, dass man gewisse Dinge hinterfragt, das passt schon so.

Ligaportal.at: Blicken wir noch auf den nächsten Gegner, worauf wird es ankommen?

Martin Faltin: Traismauer steht auch mit dem Rücken zur Wand, die werden alles probieren, sie müssen punkten, haben zuletzt auch einige Punkte gemacht. Wir spielen daheim, müssen dementsprechend auftreten, das sind richtige Kellerderbys, da musst du einfach von Anfang an präsent sein, das werden die auch sein, sie haben keine schlechte Mannschaft, im Winter auch einiges gemacht, uns erwartet sicher ein schwerer Gegner, der noch einmal alles probieren will. Wer das nicht weiß, braucht sich am Donnerstag gar nicht die Schuhe anzuziehen für Groß Gerungs. Es geht in einem direkten Duell um Punkte, die jeder haben will.

