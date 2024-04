Knapper Erfolg für Großweikersdorf/Wiesendorf gegen St. Bernhard/F.

Spielberichte

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Bei der SG Großweikersdorf/Wiesendorf gab es für den USV St. Bernhard/F. nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel vor rund 250 Zuschauern mit 1:2. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Großweikersdorf/Wiesendorf. Das Hinspiel war eine Demonstration von St. Bernhard gewesen, als man die Partie mit 6:2 für sich entschieden hatte.

Die Gäste fanden in den ersten Minuten mehr Chancen vor.

Dreifachchance für die Auswärtsmannschaft, den 2ten hält Marcel Schweida sensazionell mit dem Fuß. Ob das Fußabwehrtraining von Hans Peter unter der Woche der Schlüssel zu dieser Glanztat war, steht in den Sternen. Thomas Heider, Ticker-Reporter

Dann plätscherte das Spiel eher vor sich hin. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Zwei späte Treffer bringen doch noch den Sieg

Die zweite Halbzeit begann mit verbesserten Gastgebern, die nun auch die ersten Möglichkeiten vorfanden. Das erste Tor des Spiels ging dann auch an Großweikersdorf/Wiesendorf. Allerdings gelang dies nur mithilfe des USV St. Bernhard/F, denn Unglücksrabe Daniel Zotter beförderte den Ball ins eigene Netz (72.). In der 86. Minute erhöhte Christoph Streit auf 2:0 für die SG Großweikersdorf/Wiesendorf.

Tor, Toor, Tooor für SG Großweikersdorf/Wiesendorf zum 2:0Schüschner lässt die Verteidigung auf der linken Seite alt aussehen und schiebt den Ball auf Streit, der einschiebt. Thomas Heider, Ticker-Reporter

In der Nachspielzeit (93.) gelang Manfred Wimmer der Anschlusstreffer für St. Bernhard. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Großweikersdorf/Wiesendorf den USV St. Bernhard/F. 2:1.

Großweikersdorf/Wiesendorf führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Die Angriffsreihe der Heimmannschaft lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 42 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, fünf Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Die letzten Resultate von Großweikersdorf/Wiesendorf konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Bei St. Bernhard präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Trotz der Schlappe behält der USV St. Bernhard/F. den siebten Tabellenplatz bei. Sieben Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat St. Bernhard momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der USV St. Bernhard/F. nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am kommenden Samstag trifft Großweikersdorf/Wiesendorf auf den SV Cardea Rehberg, St. Bernhard spielt tags zuvor gegen den SC Admira Gföhl.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SG Großweikersdorf/Wiesendorf – USV St. Bernhard/F, 2:1 (0:0)

93 Manfred Wimmer 2:1

86 Christoph Streit 2:0

72 Eigentor durch Daniel Zotter 1:0

