USV Groß Gerungs beendet beim USC Schweiggers Sieglos-Serie

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 04:25

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Über 210 Besucher kamen zum Spiel der 20. Runde nach Schweiggers. Der USC Schweiggers konnte dem USV EPS Groß Gerungs nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Im Hinspiel hatte der USV Groß Gerungs keinerlei Probleme mit Schweiggers gehabt und einen 4:0-Erfolg verbucht.

Die Gäste bestimmten von Beginn an das Spiel. Roman Vavra brachte den USC Schweiggers in der elften Minute ins Hintertreffen. Kurz vor der Pause legten die Gäste mit dem zweiten Treffer nach. Martin Hofbauer nutzte die Chance für Groß Gerungs und beförderte in der 45+1. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz.

Tor, Toor, Tooor für USV EPS Groß Gerungs zum 0:2 Nr. 22 Martin Hofbauer pflückt den Tormann den Ball vom Fuß und drinnan is a. Marcel Klein, Ticker-Reporter

Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Gäste weiter dominant

Nach etwas mehr als einer Stunde gelang die Vorentscheidung. Für das 3:0 der Gäste sorgte Jonas Schulner, der in Minute 66 zur Stelle war. In den Schlussminuten zeigten die Gäste nochmal spielerischen Glanz.

Tor, Toor, Tooor für USV EPS Groß Gerungs zum 0:4 Klauner Lukas. Was für eine Passkombination. Marcel Klein, Ticker-Reporter

In der 86. Minute legte Lukas Klauner zum 4:0 zugunsten des USV EPS Groß Gerungs nach. Ein starker Auftritt ermöglichte dem USV Groß Gerungs am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Schweiggers.

Trotz der Niederlage fiel der USC Schweiggers in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwölf. Im Sturm des Gastgebers stimmt es ganz und gar nicht: 21 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Fünf Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat Schweiggers derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war der USC Schweiggers in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Groß Gerungs machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem 13. Platz. Der USV EPS Groß Gerungs bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, sieben Unentschieden und acht Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen ist der USV Groß Gerungs wieder in der Erfolgsspur.

Schweiggers stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Gablitz vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Groß Gerungs den SC Amaliendorf-Aalfang.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Schweiggers – USV EPS Groß Gerungs, 0:4 (0:2)

86 Lukas Klauner 0:4

66 Jonas Schulner 0:3

46 Martin Hofbauer 0:2

11 Roman Vavra 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.