Rehberg nach 0:2 noch Sieger über Gars/Kamp

Details Sonntag, 09. April 2023 00:49

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes erreichte der SV Rehberg vor etwa 150 Fans einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen Gars. Die Beobachter waren sich einig, dass der SCU Gars/Kamp als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Das Hinspiel hatte der SV Cardea Rehberg mit 4:2 gewonnen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Gars bereits in Front. Markus Angenbauer markierte in der vierten Minute die Führung. Die Heimelf kam nicht so richtig in die Partie. Das Schlusslicht machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Marco Bauer (6.). Erst jetzt wachten die Gastgeber auf und atnworteten mit einem Doppelschlag. Martin Kuncl verkürzte für den SV Rehberg später in der 15. Minute auf 1:2. Patrick Klaffl glich nur wenig später für den Gastgeber aus (17.). Zur Pause war der SV Cardea Rehberg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung, denn in der Nachspielzeit fiel noch das 3:2. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Marius Sava schnürte einen Doppelpack (47./74.), sodass der SV Rehberg fortan mit 4:2 führte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als der SV Rehberg für einen Treffer sorgte (93.). Schließlich sprang für den SV Cardea Rehberg gegen den SCU Gars/Kamp ein Dreier heraus.

Kuncl leitet die Wende ein, Sava dreht das Spiel

Beim SV Rehberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 38 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Trotz der drei Zähler machte der SV Cardea Rehberg im Klassement keinen Boden gut. Acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Rehberg momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Cardea Rehberg, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Gars muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen den SV Rehberg steht der SCU Gars/Kamp mit dem Rücken zur Wand. Die Defensive von Gars muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 41-mal war dies der Fall. Der Gast musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SCU Gars/Kamp insgesamt auch nur zwei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Gars weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den SV Cardea Rehberg war am Ende kein Kraut gewachsen.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Rehberg auf den SC Weißenkirchen, der SCU Gars/Kamp spielt tags zuvor gegen den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Cardea Rehberg – SCU Gars/Kamp, 5:2 (3:2)

93 Armin Plametzberger 5:2

74 Marius Sava 4:2

47 Marius Sava 3:2

17 Patrick Klaffl 2:2

15 Martin Kuncl 1:2

6 Marco Bauer 0:2

4 Markus Angenbauer 0:1

