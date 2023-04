St. Bernhard verliert das Topspiel beim SV Absdorf deutlich

Details Samstag, 22. April 2023 00:07

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der SV Absdorf führte den USV St. Bernhard/F. vor etwa 420 Zuschauern nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Auf dem Papier ging der SV Absdorf als Favorit ins Spiel gegen St. Bernhard – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel gegen den SV Absdorf hatte der USV St. Bernhard/F. für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Die Gastgeber wollten von Beginn an klarstellen wer das Sagen hat. Für den Führungstreffer des SV Absdorf zeichnete Wesley Mateus Leal Barnaske verantwortlich (17.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Nico Nuhsbaumer den Vorsprung des Ligaprimus auf 2:0 (41.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Auch in Halbzeit zwei machten die Gastgeber da weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten. Mit dem 3:0 durch Fabio Fiedler schien die Partie bereits in der 52. Minute mit dem SV Absdorf einen sicheren Sieger zu haben. Das 4:0 für den SV Absdorf stellte Barnaske sicher. In der 64. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Eigentlich war St. Bernhard schon geschlagen, als Fiedler das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (67.). Letztlich feierte der SV Absdorf gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:0-Heimsieg.

Absdorf überrollte den USV St. Bernhard/F.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut der SV Absdorf hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Prunkstück des SV Absdorf ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 20 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Seit sechs Begegnungen hat der SV Absdorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Mit 34 Punkten auf der Habenseite steht der USV St. Bernhard/F. derzeit auf dem vierten Rang. St. Bernhard überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Der USV St. Bernhard/F. weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Die Saisonbilanz des SV Absdorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 13 Siegen und einem Unentschieden büßte der SV Absdorf lediglich vier Niederlagen ein.

Der SV Absdorf ist am Samstag auf Stippvisite beim USV Raabs/Thaya. St. Bernhard erwartet am Dienstag den USV Groß Gerungs.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Absdorf – USV St. Bernhard/F, 5:0 (2:0)

67 Fabio Fiedler 5:0

64 Wesley Mateus Leal Barnaske 4:0

52 Fabio Fiedler 3:0

41 Nico Nuhsbaumer 2:0

17 Wesley Mateus Leal Barnaske 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei